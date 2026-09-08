Leilão dos Correios: veja imóveis com até 25% de desconto
As condições de aquisição foram planejadas de forma flexível para garantir o cumprimento das obrigações financeiras pelos compradores interessados
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Os Correios realizam, neste mês de setembro, dois novos leilões de imóveis que prometem movimentar o mercado imobiliário em sete estados brasileiros. Conduzidos pela VIP Leilões, os certames acontecem nos dias 10 e 17, sempre às 15h, e oferecem 13 lotes que abrangem desde prédios comerciais até terrenos urbanos. Com avaliações que partem de R$ 93 mil e chegam a R$ 7 milhões, os bens podem ser arrematados por valores bem abaixo do mercado, alcançando a terceira praça de ofertas com descontos expressivos. As opções de pagamento foram estruturadas para facilitar a participação de investidores e pessoas físicas, permitindo quitação à vista, uso do FGTS, financiamento bancário ou parcelamento em até três vezes.
No primeiro certame, agendado para o dia 10, o leque de oportunidades inclui uma edificação de três pavimentos no Centro Histórico de Lajeado, no Rio Grande do Sul. O imóvel, desocupado e sem débitos tributários, teve sua avaliação fixada em mais de R$ 1,5 milhão, mas conta com lance mínimo inicial de cerca de R$ 952 mil na última praça. Outro destaque do mesmo dia é um terreno urbano de esquina localizado em Itupiranga, no Pará, com infraestrutura completa na região e lance mínimo estipulado em aproximadamente R$ 70 mil. A rodada do dia 10 contempla ainda propriedades situadas nas cidades de Promissão, em São Paulo, e Montanha, no Espírito Santo.
Já no dia 17, os holofotes se voltam para ativos de maior porte localizados no estado de São Paulo. O principal lote é um prédio comercial de seis andares na Alameda Nothmann, no bairro Campos Elíseos, na capital paulista. Situado próximo ao SESC Bom Retiro e ao futuro Centro Administrativo estadual, o imóvel avaliado em R$ 8,3 milhões pode ser arrematado a partir de R$ 5,4 milhões. Outra oportunidade paulista fica em Guarulhos, no Jardim Santa Francisca, consistindo em um prédio comercial térreo com excelente visibilidade para a Rodovia Presidente Dutra e valor mínimo de arremate fixado em R$ 2,5 milhões.
A lista do segundo dia é completada por ativos distribuídos entre Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Pedro Avelino, no Rio Grande do Norte, São Domingos, em Goiás, e os municípios cearenses de Arneiroz e Catarina.
As condições de aquisição foram planejadas de forma flexível para garantir o cumprimento das obrigações financeiras pelos compradores. Na modalidade à vista, o comprador dispõe de até 60 dias para a quitação, sendo que pagamentos efetuados no primeiro mês ficam isentos de reajuste. Quem optar pelo financiamento bancário deve assegurar a liberação do crédito dentro do prazo de 60 dias, sob pena de conversão automática para pagamento à vista, podendo utilizar o saldo do FGTS para complementar o montante.
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Por fim, a opção de parcelamento direto exige uma entrada mínima de 20% do valor arrematado, permitindo a divisão do saldo restante em até três parcelas fixas ajustadas por juros anuais de 11,42%, com limite final de quitação estabelecido para dezembro de 2026. A documentação detalhada, imagens das propriedades e o credenciamento prévio podem ser acessados diretamente na página oficial da organizadora.