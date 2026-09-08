fechar
Metro Quadrado | Notícia

Leilão dos Correios: veja imóveis com até 25% de desconto

As condições de aquisição foram planejadas de forma flexível para garantir o cumprimento das obrigações financeiras pelos compradores interessados

Por Lucas Moraes Publicado em 08/09/2026 às 14:26 | Atualizado em 08/09/2026 às 14:26
Na modalidade &agrave; vista, o comprador disp&otilde;e de at&eacute; 60 dias para a quita&ccedil;&atilde;o, sendo que pagamentos efetuados no primeiro m&ecirc;s ficam isentos de reajuste
Na modalidade à vista, o comprador dispõe de até 60 dias para a quitação, sendo que pagamentos efetuados no primeiro mês ficam isentos de reajuste - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Os Correios realizam, neste mês de setembro, dois novos leilões de imóveis que prometem movimentar o mercado imobiliário em sete estados brasileiros. Conduzidos pela VIP Leilões, os certames acontecem nos dias 10 e 17, sempre às 15h, e oferecem 13 lotes que abrangem desde prédios comerciais até terrenos urbanos. Com avaliações que partem de R$ 93 mil e chegam a R$ 7 milhões, os bens podem ser arrematados por valores bem abaixo do mercado, alcançando a terceira praça de ofertas com descontos expressivos. As opções de pagamento foram estruturadas para facilitar a participação de investidores e pessoas físicas, permitindo quitação à vista, uso do FGTS, financiamento bancário ou parcelamento em até três vezes.

No primeiro certame, agendado para o dia 10, o leque de oportunidades inclui uma edificação de três pavimentos no Centro Histórico de Lajeado, no Rio Grande do Sul. O imóvel, desocupado e sem débitos tributários, teve sua avaliação fixada em mais de R$ 1,5 milhão, mas conta com lance mínimo inicial de cerca de R$ 952 mil na última praça. Outro destaque do mesmo dia é um terreno urbano de esquina localizado em Itupiranga, no Pará, com infraestrutura completa na região e lance mínimo estipulado em aproximadamente R$ 70 mil. A rodada do dia 10 contempla ainda propriedades situadas nas cidades de Promissão, em São Paulo, e Montanha, no Espírito Santo.

Já no dia 17, os holofotes se voltam para ativos de maior porte localizados no estado de São Paulo. O principal lote é um prédio comercial de seis andares na Alameda Nothmann, no bairro Campos Elíseos, na capital paulista. Situado próximo ao SESC Bom Retiro e ao futuro Centro Administrativo estadual, o imóvel avaliado em R$ 8,3 milhões pode ser arrematado a partir de R$ 5,4 milhões. Outra oportunidade paulista fica em Guarulhos, no Jardim Santa Francisca, consistindo em um prédio comercial térreo com excelente visibilidade para a Rodovia Presidente Dutra e valor mínimo de arremate fixado em R$ 2,5 milhões.

A lista do segundo dia é completada por ativos distribuídos entre Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Pedro Avelino, no Rio Grande do Norte, São Domingos, em Goiás, e os municípios cearenses de Arneiroz e Catarina.

As condições de aquisição foram planejadas de forma flexível para garantir o cumprimento das obrigações financeiras pelos compradores. Na modalidade à vista, o comprador dispõe de até 60 dias para a quitação, sendo que pagamentos efetuados no primeiro mês ficam isentos de reajuste. Quem optar pelo financiamento bancário deve assegurar a liberação do crédito dentro do prazo de 60 dias, sob pena de conversão automática para pagamento à vista, podendo utilizar o saldo do FGTS para complementar o montante.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Por fim, a opção de parcelamento direto exige uma entrada mínima de 20% do valor arrematado, permitindo a divisão do saldo restante em até três parcelas fixas ajustadas por juros anuais de 11,42%, com limite final de quitação estabelecido para dezembro de 2026. A documentação detalhada, imagens das propriedades e o credenciamento prévio podem ser acessados diretamente na página oficial da organizadora.

Leia também

Crowdfunding busca dar novo fôlego para emissão de CRIs no setor imobiliário
FINANÇAS

Crowdfunding busca dar novo fôlego para emissão de CRIs no setor imobiliário
Inércia de uma década em Tamandaré trava obras e desenvolvimento de polo turístico de Pernambuco
LITORAL SUL

Inércia de uma década em Tamandaré trava obras e desenvolvimento de polo turístico de Pernambuco

Compartilhe

Tags

Imagem de Lucas Moraes

Lucas Moraes

lmoraes@jc.com.br