Leilão: com descontos de até 50%, Caixa leiloa 508 imóveis

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Diferente do formato fechado, a licitação aberta permite que os participantes acompanhem o surgimento e a evolução de cada proposta em tempo real

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A Caixa Econômica Federal realiza, no dia 8 de setembro, às 10h, um leilão de 508 imóveis espalhados por 23 estados e pelo Distrito Federal. As disputas ocorrerão no formato de licitação aberta, com lances realizados exclusivamente online no site do leiloeiro oficial Porto Leilões. O lote de propriedades engloba casas, apartamentos, terrenos e espaços comerciais, trazendo descontos que alcançam até 50% em relação ao valor de avaliação inicial.

Diferente do formato fechado, a licitação aberta permite que os participantes acompanhem o surgimento e a evolução de cada proposta de maneira transparente e em tempo real. A maior oferta válida que superar o valor mínimo do edital vence a disputa, mas o resultado ainda fica sujeito à homologação posterior do banco estatal, prevista para começar no dia 11 de setembro. Os imóveis que não receberem nenhum lance durante o evento poderão, a critério da instituição financeira, ser disponibilizados no mercado por meio de venda direta.

Apesar das oportunidades financeiras, a modalidade exige atenção redobrada dos interessados em relação aos custos operacionais e à documentação. O especialista em leilões Renan Lopes, sócio da Smart Leilões, ressalta que o desconto alto não garante sozinho uma compra vantajosa. É fundamental analisar a situação de ocupação do imóvel, checar possíveis débitos pendentes e ler com rigor o edital antes de efetuar qualquer oferta.

Entre as despesas adicionais que não vêm embutidas no valor do lance final está a comissão do leiloeiro, estipulada em 5% sobre o valor da proposta vencedora e devida no próprio dia da arrematação. Para as propriedades que aceitam financiamento bancário ou utilização do saldo do FGTS, a recomendação é que a aprovação do crédito seja obtida com antecedência para evitar sobressaltos e garantir a conclusão do negócio.