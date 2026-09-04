Leilão: com descontos de até 50%, Caixa leiloa 508 imóveis
Diferente do formato fechado, a licitação aberta permite que os participantes acompanhem o surgimento e a evolução de cada proposta em tempo real
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A Caixa Econômica Federal realiza, no dia 8 de setembro, às 10h, um leilão de 508 imóveis espalhados por 23 estados e pelo Distrito Federal. As disputas ocorrerão no formato de licitação aberta, com lances realizados exclusivamente online no site do leiloeiro oficial Porto Leilões. O lote de propriedades engloba casas, apartamentos, terrenos e espaços comerciais, trazendo descontos que alcançam até 50% em relação ao valor de avaliação inicial.
Diferente do formato fechado, a licitação aberta permite que os participantes acompanhem o surgimento e a evolução de cada proposta de maneira transparente e em tempo real. A maior oferta válida que superar o valor mínimo do edital vence a disputa, mas o resultado ainda fica sujeito à homologação posterior do banco estatal, prevista para começar no dia 11 de setembro. Os imóveis que não receberem nenhum lance durante o evento poderão, a critério da instituição financeira, ser disponibilizados no mercado por meio de venda direta.
Apesar das oportunidades financeiras, a modalidade exige atenção redobrada dos interessados em relação aos custos operacionais e à documentação. O especialista em leilões Renan Lopes, sócio da Smart Leilões, ressalta que o desconto alto não garante sozinho uma compra vantajosa. É fundamental analisar a situação de ocupação do imóvel, checar possíveis débitos pendentes e ler com rigor o edital antes de efetuar qualquer oferta.
Entre as despesas adicionais que não vêm embutidas no valor do lance final está a comissão do leiloeiro, estipulada em 5% sobre o valor da proposta vencedora e devida no próprio dia da arrematação. Para as propriedades que aceitam financiamento bancário ou utilização do saldo do FGTS, a recomendação é que a aprovação do crédito seja obtida com antecedência para evitar sobressaltos e garantir a conclusão do negócio.