Sol Imóveis celebra dois anos de modelo boutique no mercado imobiliário pernambucano

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Com 16 anos de atuação no setor, Sol Pires criou no Recife uma imobiliária boutique que coloca atendimento individualizado no centro da jornada

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Fundadora da Sol Imóveis Solutions há dois anos, a trajetória de Sol Pires no mercado imobiliário começou há 16 anos, depois de uma carreira iniciada ainda na área de atendimento ao cliente. A experiência acumulada em empresas de diferentes segmentos e o contato com mercados imobiliários no Brasil e no exterior ajudaram a moldar a forma como ela decidiu atuar no setor.

Em agosto de 2024, Sol criou a loja boutique imobiliária que, segundo ela, tem como proposta colocar o atendimento individual no centro da negociação. A ideia é entender primeiro as necessidades do comprador para só depois apresentar os imóveis que possam se adequar ao seu perfil. “Nós ouvimos a particularidade do cliente, o que ele deseja, o que ele sonha encontrar. O que realmente é assim, qual imóvel oferecer para ele é uma etapa seguinte. Primeiro é ouvir realmente o cliente”, afirma.

A aproximação com o mercado imobiliário veio da família. O pai, funcionário público, comprava casas antigas no Recife, para reformá-las e depois vendê-las. Com a experiência em casa, Sol encontrou algo semelhante durante um intercâmbio no Canadá. Ao retornar para o Brasil, decidiu procurar uma oportunidade no setor e acabou sendo chamada por uma construtora em São Paulo.

“Quando eu voltei para o Brasil, eu tive uma oportunidade de enviar currículos para empresas e a sorte, o destino estava traçado, de uma construtora me chamar para trabalhar junto com a Construtora e Incorporadora M. Lopes. E foi assim que eu comecei, iniciei no mercado imobiliário”, conta.

Ao longo da carreira, porém, Sol afirma que passou a identificar uma diferença entre aquilo que considerava importante para sua atuação e o modelo comercial concentrado exclusivamente no produto. “Fui aprendendo que o mais importante são as pessoas. O imóvel é o nosso mercado, mas o meu negócio são as pessoas", declarou.

"As pessoas são muito mais importantes do que o imóvel. E eu gosto de ouvi-las, eu gosto de entender qual o perfil. Eu entendo que cada cliente é único e ele tem uma necessidade também específica e única para ele, para a família dele”



Sol Pires

A partir dessa visão, a empresa foi estruturada com uma técnica que começa pela conversa com o comprador. “Essa é a nossa metodologia: ouvir primeiro a pessoa, entender primeiro a pessoa para, em seguida, mostrar qual o imóvel se encaixa na vida dela”, explica.

Desafio de se posicionar fora do modelo tradicional

Sol considera que o principal desafio dos primeiros dois anos da empresa não foi a aproximação com os clientes, mas a necessidade de apresentar ao próprio mercado uma proposta diferente da tradicional. O desafio estava em explicar para construtoras, equipes comerciais e outros profissionais do setor por que a nova empresa não teria como foco a exposição permanente de imóveis.

Sol Pires, fundadora da Sol Imóveis Solutions, celebra dois anos da inauguração da loja boutique imobiliária - JÚNIOR SOUZA/ JC IMAGEM

Para ela, a dificuldade estava em estabelecer uma identidade empresarial em um mercado fortemente orientado pela comercialização dos empreendimentos. “O meu maior desafio mesmo foi me posicionar no mercado, que é tão focado no imóvel, no produto. Então, o mercado imobiliário é gigantesco aqui em Pernambuco. A gente tem muitas construtoras renomadíssimas, consolidadas. Então, mostrar para esse mercado, para esses grandes construtores, para as equipes comerciais e para todos os bastidores que eu ia me posicionar só em focar nas pessoas, esse foi o meu maior desafio”, afirma.

"Aqui na loja a gente não tem propaganda de imóveis. Aqui a loja é para as pessoas, são para os clientes. Então, meu maior desafio foi, de uma forma muito delicada, me posicionar dessa maneira”, continua.

Mulher indígena em um mercado masculino

A trajetória profissional também foi marcada pela experiência de atuar em um setor que, segundo os dados citados por Sol, ainda possui maioria masculina. Ela afirma que, quando entrou no mercado imobiliário, as mulheres representavam 8,5% dos profissionais. Atualmente, estima que elas sejam de 35% a 40% de profissionais do Conselho Federal de Corretores de Imóveis (COFECI), segundo a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário (ABMI).

Sol Pires, fundadora da Sol Imóveis Solutions, celebra dois anos da inauguração da loja boutique imobiliária - JÚNIOR SOUZA/ JC IMAGEM

No início, ela encontrou poucas mulheres em posições que pudessem servir de referência. Sol cita a corretora Vânia Cardoso, que atuava em Boa Viagem, e Zélia Pereira, atual presidente do Creci, entre as profissionais que acompanhava. “Foram duas mulheres que eu vi atuando e que eu me espelhei, porque era muito difícil”, conta.

O que o cliente procura ao comprar um imóvel?

A forma como Sol define os valores da empresa também está relacionada à relação de confiança envolvida na compra de um imóvel. Ela aponta integridade, transparência, honestidade, disciplina e trabalho como princípios que pretende aplicar à atividade profissional. “A gente ser íntegro às nossas raízes, de onde a gente veio, não esquecer disso, e ter também muita disciplina, muito trabalho, muito interesse em crescer. Muita verdade, muita honestidade”, afirma.

Para Sol, a segurança está entre as principais preocupações de quem procura um imóvel, independentemente da faixa de preço. Segundo ela, a compra envolve recursos acumulados ao longo de anos e decisões relacionadas ao patrimônio familiar.

“Em primeiro lugar, o que mais as pessoas procuram é a segurança, porque não é fácil para ninguém. Desde os compradores via ‘Minha Casa, Minha Vida’ até a pessoa que compra imóvel de R$ 5 ou 10 milhões”, conclui.

