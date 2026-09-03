Hub Plural abre nova unidade no Espinheiro com investimento de R$ 5,8 milhões
Com mais de 1.800 m² e 359 posições de trabalho na Avenida Agamenon Magalhães, novo espaço corporativo reforça a presença da rede no Recife
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O mercado de escritórios flexíveis e coworking no Recife ganha um novo ponto de referência. O Hub Plural inaugurou uma nova unidade na Avenida Agamenon Magalhães, no bairro do Espinheiro, ampliando sua presença em Pernambuco e consolidando sua estratégia de crescimento no Nordeste. O projeto contou com um investimento de R$ 5,8 milhões e foi desenvolvido em parceria estratégica com a Avesta, proprietária e desenvolvedora do ativo imobiliário.
Com mais de 1.800 m² de área construída, a estrutura foi projetada para atender desde profissionais autônomos e startups até operações corporativas de grande porte. O ambiente comporta 359 posições de trabalho — distribuídas entre 60 escritórios privativos e 80 posições na área de coworking —, além de seis salas de reunião, sete cabines para chamadas e videoconferências, auditório para 80 pessoas, estúdios de podcast e fotografia, refeitório e áreas de convivência.
Mesmo no início das atividades, a unidade no Espinheiro começa a operar com 23 escritórios ocupados e seis propostas comerciais em análise. Entre as marcas já confirmadas no local estão Cielo, Paggpix, ConsultPharma e Recife Energy.
Para Alfredo Júnior, CEO do Hub Plural, o modelo de negócio busca suavizar gargalos operacionais para os empreendedores em um cenário econômico desafiador, marcado por juros elevados e crédito mais restrito.
“Em um país que já coloca obstáculos demais no caminho de quem decide empreender, nosso papel é remover alguns deles. Cuidar da infraestrutura, do ambiente, da burocracia, das conexões e da comunidade para que nossos clientes gastem menos energia administrando um escritório e mais energia construindo seus negócios”, explica o CEO.
A parceria com a Avesta viabilizou a transformação do imóvel existente em um polo de inovação corporativa. A proposta conecta o desenvolvimento imobiliário às transformações das cidades, transformando o espaço físico em uma plataforma de geração de negócios e relacionamento.
Além de escritórios e salas de reunião, a unidade do Espinheiro foi desenhada para atuar como ponto de encontro do ecossistema empresarial pernambucano, mantendo uma agenda constante de eventos e conexões de networking.
A iniciativa alinha-se às tendências globais do setor. Dados da Gensler Global Workplace Survey 2025, realizada com mais de 16,8 mil profissionais em 15 países, mostram que ambientes focados em colaboração, flexibilidade e conexões interpessoais estão diretamente associados a altos níveis de desempenho empresarial.
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Com o novo endereço, o Hub Plural passa a somar nove unidades distribuídas entre Recife, Caruaru, Petrolina e Fortaleza, totalizando mais de 17 mil m² de espaços corporativos.