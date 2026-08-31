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JHSF lança Fazenda Santa Helena com foco em alta renda e natureza

O masterplan contempla diferentes formatos residenciais, incluindo lotes a partir de 2.000 m² e villas em terrenos a partir de 1.000 m² e

Por Lucas Moraes Publicado em 31/08/2026 às 18:32
O projeto prevê diferentes tipologias residenciais, com lotes a partir de 2.000 m², villas em terrenos a partir de 1.000 m² e estâncias a partir de 20.000 m²
O projeto prevê diferentes tipologias residenciais, com lotes a partir de 2.000 m², villas em terrenos a partir de 1.000 m² e estâncias a partir de 20.000 m² - DIVULGAÇÃO

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A JHSF anunciou o lançamento da Fazenda Santa Helena, seu mais novo empreendimento residencial em Bragança Paulista. O projeto ocupa uma área total de cerca de 6 milhões de metros quadrados em uma propriedade que abrigava uma antiga fazenda de laranjas, mantendo alamedas arborizadas, paisagens naturais e aproximadamente 1,5 milhão de metros quadrados de mata nativa preservada, além de lagos e áreas verdes integradas.

Localizado a cerca de uma hora da capital paulista, com acesso pela Rodovia dos Bandeirantes, o desenvolvimento explora a topografia e o clima de montanha característicos da região. O masterplan contempla diferentes formatos residenciais, incluindo lotes a partir de 2.000 m², villas em terrenos a partir de 1.000 m² e estâncias com metragens a partir de 20.000 m².

“A Fazenda Santa Helena, a nova fazenda da JHSF, marca a nossa chegada a Bragança Paulista, uma região já consolidada como destino para a alta renda e com características muito particulares de paisagem e clima. O projeto nasce, como todos os nossos, a partir de um conhecimento profundo do cliente e de como seus desejos e sua forma de viver evoluem. Encontramos aqui uma propriedade excepcional e a oportunidade de criar um projeto com identidade própria, que combina natureza, esporte, convivência e toda a experiência e curadoria única do ecossistema JHSF. Um lugar pensado para fazer parte da vida das pessoas e de suas famílias por muitos anos”, afirma Augusto Martins, CEO da JHSF.

A infraestrutura voltada ao esporte e lazer inclui um campo de golfe de 18 buracos assinado pelo designer Jack Nicklaus, centro equestre, country club, trilhas na mata nativa, ciclovia, cavalovia e circuito de corrida. O complexo também abrigará o Santa Helena Market, com opções de lojas e serviços, além de uma estrutura hoteleira.

“O esporte é parte essencial da experiência que estamos criando na Fazenda Santa Helena e da maneira como entendemos qualidade de vida. Mais do que oferecer uma infraestrutura completa, queremos criar oportunidades para que as pessoas aproveitem mais o tempo ao ar livre, estejam com a família e convivam entre diferentes gerações, sempre com a curadoria e a atenção aos detalhes da JHSF”, destaca Augusto.

O projeto arquitetônico das áreas comuns é assinado pelos arquitetos Sig Bergamin e Murilo Lomas, com projeto paisagístico desenvolvido por Maria João d’Orey. O empreendimento consolida a expansão do portfólio da JHSF no segmento imobiliário de alto padrão, aplicando a bagagem acumulada ao longo de mais de cinco décadas e na experiência do Complexo Boa Vista. A primeira etapa do desenvolvimento já obteve as aprovações do Graprohab e da Prefeitura de Bragança Paulista.

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