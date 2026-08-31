Financiamento imobiliário no Brasil cresce 6,6% no 1º semestre, aponta Trillia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Sistema Financeiro da Habitação (SFH) permaneceu como o mecanismo dominante para a compra da casa própria, sendo responsável por 58,0%

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O mercado imobiliário residencial brasileiro manteve ritmo de expansão no primeiro semestre de 2026, com alta de 6,6% nas vendas financiadas de casas e apartamentos em relação ao mesmo período do ano anterior. No total, foram 507.299 unidades transacionadas via crédito de janeiro a junho, frente a 475.748 contratos firmados nos primeiros seis meses de 2025. Os dados inéditos são da Trillia, braço da B3 focado em dados, analytics e inteligência artificial.

O avanço do setor foi alavancado sobretudo pela procura por moradias térreas. A contratação de crédito para a compra de casas subiu 11,8%, saltando de 255.776 para 285.900 operações. Já o segmento de apartamentos apresentou estabilidade, com leve acréscimo de 0,6%, alcançando 221.329 financiamentos contra 219.972 no acumulado do ano passado.

No momento da aquisição, os compradores precisaram aportar recursos próprios significativos para concretizar os negócios. “Na média de janeiro a junho, o brasileiro financiou 64,8% do valor dos apartamentos e 62,8% do valor das casas. Isso significa que, na média, quem comprou algum desses tipos de imóveis deu entrada superior a 35% do valor para fazer a aquisição”, afirma Daniel Takatohi, superintendente de Produtos na Trillia.

O Sistema Financeiro da Habitação (SFH) permaneceu como o mecanismo dominante para a compra da casa própria, sendo responsável por 58,0% dos contratos de apartamentos e 63,4% das operações com casas. A modalidade, voltada ao médio padrão, possui teto fixado em R$ 1,5 milhão e regras reguladas pelo governo. “É a linha mais usada na compra da moradia principal”, resume Daniel Takatohi.

Para imóveis que extrapolam os limites do SFH, o Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI) atendeu a 40,0% das transações de apartamentos e 32,9% de casas, com taxas e prazos negociados livremente pelas instituições bancárias. As operações de home equity, que utilizam imóveis quitados como garantia de crédito, registraram participação menor, cobrindo 2,9% dos financiamentos de apartamentos e 3,8% dos de casas.

Geograficamente, a Região Sudeste concentrou o volume de concessões ao responder por 48,7% de todos os contratos do país, englobando 41,6% das operações com apartamentos e 54% com casas. O estado de São Paulo liderou de forma isolada, sendo origem de 34,7% de todo o crédito imobiliário residencial concedido no Brasil durante o período, fatiando 28,4% dos financiamentos de unidades verticais e 39,6% das moradias térreas.

O rastreamento das informações é viabilizado pelo papel da B3 no processamento de garantias exigido pelo Banco Central e pela CVM. Atuando nesse ambiente regulado, a Trillia consolida e organiza os registros operacionais para garantir a rastreabilidade e a unicidade das garantias associadas ao mercado imobiliário.