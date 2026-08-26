Recife celebra planejamento de 12 novos empreendimentos residenciais para revitalizar o Centro

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Os novos projetos, captados pelo município, encontram-se em fase final de tramitação e serão detalhados nos próximos meses pelas empresas privadas

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A Prefeitura do Recife celebrou o planejamento de 12 novos empreendimentos imobiliários destinados ao Centro da cidade, com foco prioritário em habitação nos bairros do Recife, São José e Santo Antônio. O anúncio ocorreu durante o evento “Antigo Vivo: a transformação continua”, promovido pelo Gabinete do Centro (Recentro) nesta quarta-feira (26). A iniciativa visa atrair mais de 4 mil novos moradores para a região central e teve como um dos pontos altos a conclusão da revitalização e entrega da fachada da Associação Comercial de Pernambuco (ACP), conhecida como Palácio do Comercio.

Durante o encontro, o prefeito Victor Marques participou da finalização da pintura do edifício histórico e enfatizou a importância de ocupar a área central. “O objetivo central de estarmos aqui hoje é fazer com que o poder público, as instituições privadas e a sociedade civil reunidas para que juntos possamos defender o nosso centro. Essas ações, que têm impacto imediato, são muito importantes para mostrar que o Centro tem jeito, que é possível fazer e transformar”, destacou o prefeito.

Os novos projetos, captados pelo município, encontram-se em fase final de tramitação e serão detalhados nos próximos meses pelas empresas privadas responsáveis. Victor Marques ressaltou que a habitação é a chave para a revitalização ampla da região.

Além da projeção de novas moradias e da recuperação do Palácio do Comércio, a gestão municipal apresentou um balanço das intervenções e incentivos vigentes por meio do Programa Recentro. Entre os mecanismos que têm impulsionado a atração de capital estão a concessão de benefícios fiscais previstos na Lei do Recentro — como isenção de IPTU, redução do ISS, devolução de ITBI e remissão de débitos —, a Parceria Público-Privada (PPP) Morar no Centro e o Projeto R.E.D.E.S., voltado ao embutimento da fiação aérea.

Outro destaque da programação foi o projeto “Cores no Centro”, realizado em parceria com a Tintas Coral e d’O Boticário, que já promoveu a revitalização de 14 fachadas na tradicional Rua do Bom Jesus, estando com mais cinco intervenções em andamento para reforçar o apelo turístico e patrimonial da via. Para orientar investidores, comerciantes, proprietários e moradores sobre o uso e a preservação do sítio histórico, foi lançada ainda a Cartilha do Centro do Recife, elaborada em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento (SEDUL), o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco (CAU-PE) e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

A chefe do gabinete do Recentro, Ana Paula Vilaça, ressaltou que a mudança no território é fruto de uma atuação integrada. “Esse evento fala muito sobre a transformação do território por meio de uma gestão transversal, com uma ação integrada de vários órgãos e secretarias, realizando entregas importantes para as pessoas”, pontuou.



