Prédios-Caixão: Caixa anuncia mutirão para segunda etapa de indenizações a donos de imóveis em Pernambuco
Os proprietários afetados pela medida terão a oportunidade de formalizar os acertos durante um mutirão de conciliação promovido pelo banco
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A Caixa Econômica Federal anunciou o início da segunda etapa de negociações para encerrar o histórico impasse dos imóveis condenados por falhas estruturais na Região Metropolitana do Recife. Amparada pela Resolução CCFCVS nº 480/2024 e pelas diretrizes do Acordo-Base nº 01/2024, a nova fase contempla até 298 edificações classificadas com risco muito alto de desabamento em Pernambuco.
Os proprietários afetados pela medida terão a oportunidade de formalizar os acertos durante um mutirão de conciliação programado para os dias 31 de agosto, 1º e 2 de setembro de 2026, na sede do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania da Justiça Federal em Pernambuco (CEJUSC/JFPE).
Neste primeiro momento da rodada negociável, o foco estará concentrado nos moradores vinculados a 55 prédios priorizados pelo Governo do Estado. Ao todo, são 298 edificações abrangidas pela segunda fase.
Para garantir a celeridade do processo financeiro, a instituição financeira confirmou que a liberação dos recursos ocorrerá em até 15 dias úteis após a assinatura e a devida homologação do acordo pelo Poder Judiciário.
As orientações completas sobre a documentação exigida e os procedimentos de participação já foram disponibilizadas pelo banco público em seu portal oficial.
O Cheque Esperança é uma iniciativa criada a partir da cooperação entre o Governo de Pernambuco, o Governo Federal e o Judiciário para conceder compensações financeiras — com indenizações de até R$ 120 mil por unidade — a proprietários de imóveis populares do tipo "prédio-caixão" construídos com alvenaria estrutural não armada que apresentam risco iminente de colapso.
Além de solucionar disputas judiciais que se arrastavam há décadas e garantir um ressarcimento financeiro ágil às famílias desocupadas, o programa prevê a demolição completa das estruturas condenadas para evitar tragédias humanas e destina as áreas desocupadas ao poder público para a criação de novos projetos de habitação social e de interesse público.