Pernambuco volta a registrar queda na inadimplência de aluguel em julho após quatro meses de alta, aponta Índice Superlógica

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Durante a realização do Next 2026, a Superlógica divulgou o mais recente Índice de Inadimplência Locatícia - do mês de julho -, que apontou a menor inadimplência de aluguel dos últimos três anos no País (taxa de 3,05%). Os dados também foram positivos dentro de um recorte estadual. Isso porque, após quatro meses de alta, Pernambuco voltou a registrar queda na inadimplência de aluguel no mês passado, chegando a 4,23% em julho, 0,77% abaixo de junho, quando registrou índice de 5%.

Apesar do indicador positivo, o diretor de Negócios para Imobiliárias do Grupo Superlógica, Manoel Gonçalves, aponta alguns fatores que podem dificultar a manutenção da queda de inadimplências. "É importante acompanhar a trajetória do indicador. Com inflação e juros ainda em patamar elevado em 2026, a pressão sobre o orçamento das famílias e, por consequência, na capacidade de pagamento dos inquilinos, continua exigindo atenção”, ponderou.

Ainda segundo o especialista, a taxa de inadimplência está diretamente ligada à situação econômica do estado e da região. O Nordeste, por sinal, é foi a região com maior índice de inadimplência no mês de julho, com 4,88%, seguindo pelo Norte (4,04%), Centro-Oeste (2,80%), Sudeste (2,78%) e, por fim, Sul (2,67%). "A taxa de inadimplência de locação acompanha muito o desempenho do PIB regional, taxa de emprego da região. Então, ela é muito semelhante. Com isso, como o Nordeste tem um PIB que é menor do que o PIB per capita das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, ele também acaba tendo esse menor desempenho em relação à taxa de locação, levando ao débito", explicou Manoel Gonçalves.

Preço elevado do aluguel em Pernambuco



Outro fator que leva o estado a ter um dos maiores indicadores de inadimplentes do Brasil é o fato de o preço do aluguel, principalmente no Recife, ser um dos mais caros do País. "Uma cidade grande quando vai aumentando muito, todos querem morar próximos de bons bairros ou do centro. Sendo que as construções ficam mais difíceis. A atividade ficando mais difícil de construir, o imóvel ficando mais escasso - a matéria prima, que é o terreno, ficando mais escasso -, as construtoras têm que pagar a mais por isso. Pagando mais caro para comprar um terreno ou uma casa, elas vão construir prédios que são mais caros. Como as pessoas não estão conseguindo comprar imóveis, ainda mais com a alta da Selic, o locatário que tem bons imóveis disponíveis acaba subindo o preço da tanto da venda, quando da locação", detalhou diretor de Negócios para Imobiliárias do Grupo Superlógica.

"O problema é que os preços sobem mais do que a renda proporcional do trabalhador. Então, começa a ter um descasamento entre o aumento do custo do metro quadrado de moradia, seja ele para venda ou para locação, e a taxa de crescimento dos salários ou ganho do brasileiro. E, a cada ano, isso vai ficando cada vez mais latente. Com isso, a locação nos bairros mais desejados acaba ficando mais difícil de ter acesso, obrigando as pessoas a irem morar em lugares que são a segunda ou a terceira opção; mas, por serem mais baratas, acabam sendo as opções que cabem dentro do orçamento da família", complementou Manoel Gonçalves.