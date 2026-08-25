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Metro Quadrado | Notícia

Reta final: mutirão busca indenizar mais 250 famílias do Parque Capibaribe, em São Lourenço da Mata

As audiências ocorrem entre os dias 24 e 26 de agosto, das 9h às 18h, na sede da Justiça Federal, situada no bairro do Jiquiá, no Recife

Por JC Publicado em 25/08/2026 às 11:10
A participação no mutirão é destinada exclusivamente aos autores das ações relacionadas ao Residencial Parque Capibaribe, em São Lourenço da Mata
A participação no mutirão é destinada exclusivamente aos autores das ações relacionadas ao Residencial Parque Capibaribe, em São Lourenço da Mata - DIVULGAÇÃO

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Um novo mutirão de conciliação promete trazer um desfecho para cerca de 250 famílias do Residencial Parque Capibaribe, localizado em São Lourenço da Mata, que ainda aguardam soluções judiciais referentes a problemas em seus imóveis. O esforço concentrado marca a reta final de um processo que envolveu, ao todo, aproximadamente 800 famílias do conjunto habitacional, com ações que tramitam nos tribunais há mais de uma década.

As audiências ocorrem entre os dias 24 e 26 de agosto, das 9h às 18h, na sede da Justiça Federal, situada no bairro do Jiquiá, no Recife. A iniciativa é destinada exclusivamente aos autores dos processos vinculados ao residencial e reúne esforços conjutos do Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça de Pernambuco, Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Caixa Econômica Federal, seguradoras e escritórios de advocacia que representam os mutuários do Sistema Financeiro de Habitação.

A mobilização visa dar resposta a moradores que ingressaram com medidas judiciais a partir de 2009 e enfrentam esperas que chegam a 17 anos. Para dinamizar os acordos nesta fase conclusiva, a Caixa Econômica Federal efetuou a análise prévia dos laudos produzidos por peritos judiciais, estabelecendo balizas financeiras que conferem maior rapidez às negociações.

Segundo a advogada especialista em Direito Securitário Janielly Nunes, a expectativa é de que o uso dos parâmetros técnicos viabilize a assinatura dos acordos pendentes e encerre o longo período de incerteza das famílias atingidas.

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