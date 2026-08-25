Reta final: mutirão busca indenizar mais 250 famílias do Parque Capibaribe, em São Lourenço da Mata
As audiências ocorrem entre os dias 24 e 26 de agosto, das 9h às 18h, na sede da Justiça Federal, situada no bairro do Jiquiá, no Recife
Por
JC
Publicado em 25/08/2026 às 11:10
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
Um novo mutirão de conciliação promete trazer um desfecho para cerca de 250 famílias do Residencial Parque Capibaribe, localizado em São Lourenço da Mata, que ainda aguardam soluções judiciais referentes a problemas em seus imóveis. O esforço concentrado marca a reta final de um processo que envolveu, ao todo, aproximadamente 800 famílias do conjunto habitacional, com ações que tramitam nos tribunais há mais de uma década.
As audiências ocorrem entre os dias 24 e 26 de agosto, das 9h às 18h, na sede da Justiça Federal, situada no bairro do Jiquiá, no Recife. A iniciativa é destinada exclusivamente aos autores dos processos vinculados ao residencial e reúne esforços conjutos do Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça de Pernambuco, Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Caixa Econômica Federal, seguradoras e escritórios de advocacia que representam os mutuários do Sistema Financeiro de Habitação.
A mobilização visa dar resposta a moradores que ingressaram com medidas judiciais a partir de 2009 e enfrentam esperas que chegam a 17 anos. Para dinamizar os acordos nesta fase conclusiva, a Caixa Econômica Federal efetuou a análise prévia dos laudos produzidos por peritos judiciais, estabelecendo balizas financeiras que conferem maior rapidez às negociações.
Segundo a advogada especialista em Direito Securitário Janielly Nunes, a expectativa é de que o uso dos parâmetros técnicos viabilize a assinatura dos acordos pendentes e encerre o longo período de incerteza das famílias atingidas.