Recife sedia 3ª Conferência de Engenharia de Avaliação e Diagnóstica com foco em inovação e patrimônio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Encontro, consolidado como um dos mais relevantes do setor, reunirá especialistas nacionais e internacionais para discutir a prática profissional

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Entre os dias 21 e 25 de setembro, Recife se tornará o epicentro do debate sobre a modernização e a segurança da infraestrutura urbana. O Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de Pernambuco (IBAPE-PE) promove a 3ª Conferência de Engenharia de Avaliação e Diagnóstica (CEAD), que será realizada no Mar Hotel, no bairro de Boa Viagem.

O encontro, consolidado como um dos mais relevantes do setor no país, reunirá especialistas nacionais e internacionais para discutir os avanços e os desafios da prática profissional. A pauta do evento abrange temas centrais para o desenvolvimento urbano contemporâneo, como a análise e preservação de prédios históricos, a segurança de marquises, projetos de retrofit e o impacto da inteligência artificial na rotina da engenharia e na valorização imobiliária.

A programação da CEAD foi estruturada em dois momentos principais para aprofundar a qualificação técnica dos participantes. Nos dias 21 e 22 de setembro, a etapa Pré-CEAD oferecerá cursos imersivos sobre avaliação de imóveis por inferência estatística e recuperação estrutural. Na sequência, entre os dias 23 e 25, o público acompanhará painéis, palestras, mesas-redondas, oficinas e apresentações de trabalhos acadêmicos e mercadológicos.

Além da atualização teórica e da introdução de novas tecnologias aplicadas às perícias e diagnósticos, o evento visa fortalecer a rede de contatos entre os profissionais da área e impulsionar a valorização da engenharia no cenário imobiliário.