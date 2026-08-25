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Recife sedia 3ª Conferência de Engenharia de Avaliação e Diagnóstica com foco em inovação e patrimônio

Encontro, consolidado como um dos mais relevantes do setor, reunirá especialistas nacionais e internacionais para discutir a prática profissional

Por JC Publicado em 25/08/2026 às 11:07
A CEAD é um evento bienal, com 5 dias de duração, voltado à valorização da engenharia
A CEAD é um evento bienal, com 5 dias de duração, voltado à valorização da engenharia - REPRODUÇÃO

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Entre os dias 21 e 25 de setembro, Recife se tornará o epicentro do debate sobre a modernização e a segurança da infraestrutura urbana. O Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de Pernambuco (IBAPE-PE) promove a 3ª Conferência de Engenharia de Avaliação e Diagnóstica (CEAD), que será realizada no Mar Hotel, no bairro de Boa Viagem.

O encontro, consolidado como um dos mais relevantes do setor no país, reunirá especialistas nacionais e internacionais para discutir os avanços e os desafios da prática profissional. A pauta do evento abrange temas centrais para o desenvolvimento urbano contemporâneo, como a análise e preservação de prédios históricos, a segurança de marquises, projetos de retrofit e o impacto da inteligência artificial na rotina da engenharia e na valorização imobiliária.

A programação da CEAD foi estruturada em dois momentos principais para aprofundar a qualificação técnica dos participantes. Nos dias 21 e 22 de setembro, a etapa Pré-CEAD oferecerá cursos imersivos sobre avaliação de imóveis por inferência estatística e recuperação estrutural. Na sequência, entre os dias 23 e 25, o público acompanhará painéis, palestras, mesas-redondas, oficinas e apresentações de trabalhos acadêmicos e mercadológicos.

Além da atualização teórica e da introdução de novas tecnologias aplicadas às perícias e diagnósticos, o evento visa fortalecer a rede de contatos entre os profissionais da área e impulsionar a valorização da engenharia no cenário imobiliário.

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