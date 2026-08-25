Recife registra R$ 2 bi em vendas imobiliárias impulsionadas pelo segmento econômico
Encontro promovido pela Associação Brasileira de Incorporadoras (ABRAINC) em parceria com Enerst Yang apresenta dados da capital e do Nordeste
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Recife se consolida como um dos principais eixos do desenvolvimento imobiliário no Nordeste ao sediar, nesta quarta-feira (26), um encontro promovido pela Associação Brasileira de Incorporadoras (ABRAINC) em parceria com Enerst Yang. O evento reúne empresários e lideranças do setor na capital pernambucana para apresentar os indicadores do primeiro semestre de 2026 e debater temas centrais como reforma tributária, condições de crédito, funding e o cenário econômico atual.
Os números refletem o protagonismo local. Pernambuco destacou-se como o segundo estado da região com maior volume de novos projetos, somando 9,4 mil unidades lançadas nos primeiros seis meses do ano. Desse total, a cidade do Recife respondeu por 3 mil unidades lançadas e gerou um movimento aproximado de R$ 2 bilhões em vendas, evidenciando uma demanda aquecida no mercado recifense. Os dados completos serão apresentados durante o evento.
Em âmbito regional, o Nordeste apresentou um desempenho superior à média nacional. Ao todo, foram registradas 46,9 mil unidades lançadas no primeiro semestre, representando um crescimento de 15% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse volume de lançamentos movimentou R$ 19,7 bilhões, avanço de 4% em valor. As vendas totais na região alcançaram 49,2 mil unidades (alta de 4%), gerando um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 22,3 bilhões. Considerando apenas as capitais nordestinas, o VGV avançou 10%, atingindo R$ 15,7 bilhões.
“O Nordeste vem ampliando sua participação no mercado imobiliário e demonstra demanda consistente por moradia. O encontro permitirá aproximar a ABRAINC dos incorporadores da região e construir soluções capazes de transformar essa demanda em investimentos, empregos e desenvolvimento”, afirma Luiz França, presidente da entidade.
Divergência entre imóveis econômicos e alto padrão
O aquecimento do setor no semestre foi impulsionado majoritariamente pelos segmentos popular e compacto. Os lançamentos de imóveis econômicos registraram uma alta expressiva de 30%, enquanto os modelos compactos cresceram 21% no período.
Por outro lado, o segmento de médio e alto padrão atravessa um momento de retração no Nordeste, influenciado pelos juros elevados e pelas restrições de liquidez. O setor registrou uma queda de 17% nas unidades lançadas e um recuo de 19% nas vendas.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Essa polarização do mercado transparece na Pesquisa de Confiança da ABRAINC. O levantamento revela que 95% das empresas consultadas pretendem lançar empreendimentos voltados ao programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) nos próximos 12 meses, contra 75% no segmento de médio e alto padrão. A intenção de compra de terrenos acompanha a mesma tendência: atinge 92% no MCMV e recua para 56% entre os incorporadores de médio e alto padrão.
“Há confiança e disposição para investir, especialmente no segmento econômico. Ao mesmo tempo, os juros elevados e as limitações de funding exigem maior cautela no médio e alto padrão. Precisamos avançar em novas fontes de financiamento para que o mercado cresça de maneira equilibrada e atenda diferentes perfis de famílias”, conclui França.