Recife registra R$ 2 bi em vendas imobiliárias impulsionadas pelo segmento econômico

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Encontro promovido pela Associação Brasileira de Incorporadoras (ABRAINC) em parceria com Enerst Yang apresenta dados da capital e do Nordeste

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Recife se consolida como um dos principais eixos do desenvolvimento imobiliário no Nordeste ao sediar, nesta quarta-feira (26), um encontro promovido pela Associação Brasileira de Incorporadoras (ABRAINC) em parceria com Enerst Yang. O evento reúne empresários e lideranças do setor na capital pernambucana para apresentar os indicadores do primeiro semestre de 2026 e debater temas centrais como reforma tributária, condições de crédito, funding e o cenário econômico atual.

Os números refletem o protagonismo local. Pernambuco destacou-se como o segundo estado da região com maior volume de novos projetos, somando 9,4 mil unidades lançadas nos primeiros seis meses do ano. Desse total, a cidade do Recife respondeu por 3 mil unidades lançadas e gerou um movimento aproximado de R$ 2 bilhões em vendas, evidenciando uma demanda aquecida no mercado recifense. Os dados completos serão apresentados durante o evento.

Em âmbito regional, o Nordeste apresentou um desempenho superior à média nacional. Ao todo, foram registradas 46,9 mil unidades lançadas no primeiro semestre, representando um crescimento de 15% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse volume de lançamentos movimentou R$ 19,7 bilhões, avanço de 4% em valor. As vendas totais na região alcançaram 49,2 mil unidades (alta de 4%), gerando um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 22,3 bilhões. Considerando apenas as capitais nordestinas, o VGV avançou 10%, atingindo R$ 15,7 bilhões.

“O Nordeste vem ampliando sua participação no mercado imobiliário e demonstra demanda consistente por moradia. O encontro permitirá aproximar a ABRAINC dos incorporadores da região e construir soluções capazes de transformar essa demanda em investimentos, empregos e desenvolvimento”, afirma Luiz França, presidente da entidade.

Divergência entre imóveis econômicos e alto padrão



O aquecimento do setor no semestre foi impulsionado majoritariamente pelos segmentos popular e compacto. Os lançamentos de imóveis econômicos registraram uma alta expressiva de 30%, enquanto os modelos compactos cresceram 21% no período.

Por outro lado, o segmento de médio e alto padrão atravessa um momento de retração no Nordeste, influenciado pelos juros elevados e pelas restrições de liquidez. O setor registrou uma queda de 17% nas unidades lançadas e um recuo de 19% nas vendas.

Essa polarização do mercado transparece na Pesquisa de Confiança da ABRAINC. O levantamento revela que 95% das empresas consultadas pretendem lançar empreendimentos voltados ao programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) nos próximos 12 meses, contra 75% no segmento de médio e alto padrão. A intenção de compra de terrenos acompanha a mesma tendência: atinge 92% no MCMV e recua para 56% entre os incorporadores de médio e alto padrão.

“Há confiança e disposição para investir, especialmente no segmento econômico. Ao mesmo tempo, os juros elevados e as limitações de funding exigem maior cautela no médio e alto padrão. Precisamos avançar em novas fontes de financiamento para que o mercado cresça de maneira equilibrada e atenda diferentes perfis de famílias”, conclui França.