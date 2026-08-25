fechar
Metro Quadrado | Notícia

Recife registra R$ 2 bi em vendas imobiliárias impulsionadas pelo segmento econômico

Encontro promovido pela Associação Brasileira de Incorporadoras (ABRAINC) em parceria com Enerst Yang apresenta dados da capital e do Nordeste

Por Lucas Moraes Publicado em 25/08/2026 às 19:08
O aquecimento do setor no semestre foi impulsionado majoritariamente pelos segmentos popular e compacto
O aquecimento do setor no semestre foi impulsionado majoritariamente pelos segmentos popular e compacto - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Recife se consolida como um dos principais eixos do desenvolvimento imobiliário no Nordeste ao sediar, nesta quarta-feira (26), um encontro promovido pela Associação Brasileira de Incorporadoras (ABRAINC) em parceria com Enerst Yang. O evento reúne empresários e lideranças do setor na capital pernambucana para apresentar os indicadores do primeiro semestre de 2026 e debater temas centrais como reforma tributária, condições de crédito, funding e o cenário econômico atual.

Os números refletem o protagonismo local. Pernambuco destacou-se como o segundo estado da região com maior volume de novos projetos, somando 9,4 mil unidades lançadas nos primeiros seis meses do ano. Desse total, a cidade do Recife respondeu por 3 mil unidades lançadas e gerou um movimento aproximado de R$ 2 bilhões em vendas, evidenciando uma demanda aquecida no mercado recifense. Os dados completos serão apresentados durante o evento.

Em âmbito regional, o Nordeste apresentou um desempenho superior à média nacional. Ao todo, foram registradas 46,9 mil unidades lançadas no primeiro semestre, representando um crescimento de 15% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse volume de lançamentos movimentou R$ 19,7 bilhões, avanço de 4% em valor. As vendas totais na região alcançaram 49,2 mil unidades (alta de 4%), gerando um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 22,3 bilhões. Considerando apenas as capitais nordestinas, o VGV avançou 10%, atingindo R$ 15,7 bilhões.

“O Nordeste vem ampliando sua participação no mercado imobiliário e demonstra demanda consistente por moradia. O encontro permitirá aproximar a ABRAINC dos incorporadores da região e construir soluções capazes de transformar essa demanda em investimentos, empregos e desenvolvimento”, afirma Luiz França, presidente da entidade.

Divergência entre imóveis econômicos e alto padrão

O aquecimento do setor no semestre foi impulsionado majoritariamente pelos segmentos popular e compacto. Os lançamentos de imóveis econômicos registraram uma alta expressiva de 30%, enquanto os modelos compactos cresceram 21% no período.

Por outro lado, o segmento de médio e alto padrão atravessa um momento de retração no Nordeste, influenciado pelos juros elevados e pelas restrições de liquidez. O setor registrou uma queda de 17% nas unidades lançadas e um recuo de 19% nas vendas.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Essa polarização do mercado transparece na Pesquisa de Confiança da ABRAINC. O levantamento revela que 95% das empresas consultadas pretendem lançar empreendimentos voltados ao programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) nos próximos 12 meses, contra 75% no segmento de médio e alto padrão. A intenção de compra de terrenos acompanha a mesma tendência: atinge 92% no MCMV e recua para 56% entre os incorporadores de médio e alto padrão.

“Há confiança e disposição para investir, especialmente no segmento econômico. Ao mesmo tempo, os juros elevados e as limitações de funding exigem maior cautela no médio e alto padrão. Precisamos avançar em novas fontes de financiamento para que o mercado cresça de maneira equilibrada e atenda diferentes perfis de famílias”, conclui França.

Leia também

Recife sedia 3ª Conferência de Engenharia de Avaliação e Diagnóstica com foco em inovação e patrimônio
ENGENHARIA

Recife sedia 3ª Conferência de Engenharia de Avaliação e Diagnóstica com foco em inovação e patrimônio
Reta final: mutirão busca indenizar mais 250 famílias do Parque Capibaribe, em São Lourenço da Mata
RESOLUÇÃO

Reta final: mutirão busca indenizar mais 250 famílias do Parque Capibaribe, em São Lourenço da Mata

Compartilhe

Tags

Imagem de Lucas Moraes

Lucas Moraes

lmoraes@jc.com.br