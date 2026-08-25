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Metro Quadrado | Notícia

Recife Antigo: Palácio do Comércio inaugura nova fachada

Construído em 1915 e tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o prédio integra a paisagem arquitetônica

Por Lucas Moraes Publicado em 25/08/2026 às 14:00
Ao longo dos anos, o imóvel se consolidou como um importante símbolo da atividade empresarial e comercial do Estado
Ao longo dos anos, o imóvel se consolidou como um importante símbolo da atividade empresarial e comercial do Estado - DIVULGAÇÃO

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O Palácio do Comércio, sede da Associação Comercial de Pernambuco (ACP), localizado no Marco Zero, ganha uma nova fachada nesta quarta-feira (26). A inauguração da estrutura, marcada para as 10h, simboliza mais uma etapa no processo de restauração e revitalização do patrimônio centenário da capital pernambucana.

Construído em 1915 e tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o prédio integra a paisagem arquitetônica do Recife Antigo. Ao longo dos anos, o imóvel se consolidou como um importante símbolo da atividade empresarial e comercial do Estado, guardando relação direta com a história econômica da cidade. A iniciativa dialoga ainda com as ações do programa Antigo Vivo, que busca promover a recuperação, valorização e ocupação qualificada do centro histórico.

“Este projeto reflete o compromisso contínuo da Associação Comercial de Pernambuco com a valorização do nosso patrimônio e com o desenvolvimento do Centro Histórico. A nova fachada é mais um passo de um processo que busca devolver ao Palácio do Comércio o protagonismo que ele merece, fortalecendo sua vocação como espaço de história, cultura, turismo e geração de negócios”, destaca Tiago Carneiro, presidente da ACP.

Fundada em 1839, a Associação Comercial de Pernambuco é a mais antiga entidade associativa do setor empresarial no Estado. Desde os seus primeiros anos de atuação, a ACP pauta seu trabalho pelo incentivo à mobilização articulada da classe empresarial e pelo fortalecimento do associativismo local.

A cerimônia festiva de inauguração da nova fachada será realizada na sede da própria ACP, localizada na Avenida Alfredo Lisboa, no Marco Zero do Recife.

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