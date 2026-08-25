Recife Antigo: Palácio do Comércio inaugura nova fachada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Construído em 1915 e tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o prédio integra a paisagem arquitetônica

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O Palácio do Comércio, sede da Associação Comercial de Pernambuco (ACP), localizado no Marco Zero, ganha uma nova fachada nesta quarta-feira (26). A inauguração da estrutura, marcada para as 10h, simboliza mais uma etapa no processo de restauração e revitalização do patrimônio centenário da capital pernambucana.

Construído em 1915 e tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o prédio integra a paisagem arquitetônica do Recife Antigo. Ao longo dos anos, o imóvel se consolidou como um importante símbolo da atividade empresarial e comercial do Estado, guardando relação direta com a história econômica da cidade. A iniciativa dialoga ainda com as ações do programa Antigo Vivo, que busca promover a recuperação, valorização e ocupação qualificada do centro histórico.

“Este projeto reflete o compromisso contínuo da Associação Comercial de Pernambuco com a valorização do nosso patrimônio e com o desenvolvimento do Centro Histórico. A nova fachada é mais um passo de um processo que busca devolver ao Palácio do Comércio o protagonismo que ele merece, fortalecendo sua vocação como espaço de história, cultura, turismo e geração de negócios”, destaca Tiago Carneiro, presidente da ACP.

Fundada em 1839, a Associação Comercial de Pernambuco é a mais antiga entidade associativa do setor empresarial no Estado. Desde os seus primeiros anos de atuação, a ACP pauta seu trabalho pelo incentivo à mobilização articulada da classe empresarial e pelo fortalecimento do associativismo local.

A cerimônia festiva de inauguração da nova fachada será realizada na sede da própria ACP, localizada na Avenida Alfredo Lisboa, no Marco Zero do Recife.