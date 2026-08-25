Pernambuco mobiliza R$ 500 milhões para restauro do Patrimônio e edificações históricas
O esforço marca uma virada para a Fundarpe, que volta a capitanear grandes obras de restauração com recursos federais nos municípios do Estado
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As ações de preservação histórica e reinserção de edificações na infraestrutura urbana de Pernambuco já estão sustentadas por um aporte de R$ 500 milhões investidos na recuperação de construções através da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe). O balanço foi apresentado nesta terça-feira (25) na sede da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE).
O esforço marca uma virada para a Fundarpe, que volta a capitanear grandes obras de restauração com recursos federais. A gestora da autarquia, Renata Borba, destacou que há uma nova visão de mercado sobre a conservação, ressaltando a necessidade de dar uso às estruturas. "O órgão de preservação geralmente é o terror do mercado imobiliário. E a gente tá aqui exatamente para desmistificar isso". Ela enfatiza que "preservar o patrimônio não é congelar esses bens edificados no tempo", defendendo que é preciso dar abertura para que eles absorvam as novas tecnologias, as necessidades atuais, para que o monumento ele continue tendo uma função e que seja transmitido para as gerações futuras.
Dentro do pacote de investimentos, diversas obras prioritárias já foram concluídas ou seguem com canteiros. Entre as intervenções finalizadas sobressaem-se a restauração do Cinema São Luís, com aporte de R$ 6 milhões, o Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Olinda, reaberto com R$ 4 milhões, e o Cine Guarani, em Triunfo, com R$ 1,2 milhão. A gestão também viabilizou a reabertura da Igreja de São Pedro, a requalificação da nave do Mosteiro de São Bento, a restauração da Igreja Matriz de Santo Antônio via PAC, a adaptação da Casa de Capiba, a recuperação do Museu do Trem e a obra-escola da Igreja de Nossa Senhora de Nazaré de Timbó, em Garanhuns, contemplada com R$ 200 mil.
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Em paralelo ao resgate patrimonial, a secretária de Projetos Estratégicos, Simone Nunes, detalha a reformulação técnica da secretaria, para garantir a eficiência na construção civil e na captação de recursos.
Simone explica que há um foco na qualidade dos projetos e centralização da execução de obras, com atuação da Cehab. A estrutura comanda uma carteira global de R$ 7,8 bilhões em investimentos distribuídos por 1.127 intervenções ativas. A aplicação dos recursos abrange mais de R$ 2 bilhões em desenvolvimento urbano, R$ 2,3 bilhões em segurança pública e R$ 5,5 bilhões na área de educação. Na área da saúde, os aportes somam R$ 629 milhões para a construção de novas maternidades, além de mais de R$ 150 milhões direcionados à reforma e restauração de seis grandes hospitais da Região Metropolitana do Recife.
INTERVENÇÕES REALIZADAS
- Cinema São Luiz – Recife
- Estação Central (Museu do Trem) – Recife
- Casa Capiba – Recife
- Matriz de Santo Antônio – Recife
- Centro de Referência do Audiovisual Pernambucano – Recife
- Museu de Arte Contemporânea – Olinda
- Mosteiro de São Bento – Olinda
- Igreja de São Pedro – Olinda
- Theatro Cinema Guarany – Triunfo
- Igreja de Nossa Senhora de Nazaré – Garanhuns
INTERVENÇÕES EM ANDAMENTO
- Fábrica Tacaruna – Recife
- Diário de Pernambuco – Recife
- Ginásio Pernambucano – Recife
- Liceu de Artes e Ofícios – Recife
- Chalé do Prata – Recife
- Hospital da Restauração – Recife
- Colégio Americano Batista – Recife
- Batalhão Complexo São José – Recife
- BPTur – Recife
- Largo e Adro da Igreja de Nossa Senhora do Monte – Olinda
- Forte de Santo Antônio – Fernando de Noronha
- Forte de São Pedro de Boldró – Fernando de Noronha