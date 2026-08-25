MCMV impulsiona mercado imobiliário e vendas de imóveis crescem 5,4% no primeiro semestre

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Diante das vendas aquecidas e estoques pressionados, o setor sinaliza a necessidade de continuidade na melhoria das condições de financiamento

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O mercado imobiliário brasileiro encerrou o primeiro semestre de 2026 com viés de alta. Dados dos Indicadores Imobiliários Nacionais, apresentados pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), apontam um crescimento de 5,4% nas vendas de imóveis novos em todo o país na comparação com o mesmo período do ano anterior. O desempenho foi alavancado principalmente pelo programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), que alcançou participação recorde nos negócios do setor.

Durante a divulgação dos dados, as lideranças da entidade destacaram o papel transformador do programa habitacional na dinâmica atual do mercado. Segundo a avaliação da indústria, os ajustes regulatórios e o aumento nos limites de financiamento permitiram absorver uma demanda reprimida significativa. “Esse desempenho mostra a força do mercado imobiliário e também o potencial de crescimento que existe com condições de crédito mais favoráveis”, avaliam representantes da entidade.

Além do protagonismo do MCMV, a pesquisa da CBIC revelou uma forte preferência do consumidor por plantas de porte médio. Os imóveis de dois dormitórios lideraram isoladamente as comercializações no segundo trimestre, respondendo por 65,2% do total de unidades transacionadas no país. Para o vice-presidente da Área da Indústria Imobiliária da CBIC, Ely Wertheim, o número reflete de forma clara a adequação do produto às necessidades das famílias brasileiras. “Quase dois em cada três imóveis vendidos no trimestre têm dois quartos. Essa concentração mostra a força dessa tipologia no mercado brasileiro, por atender a diferentes perfis de compradores”, destaca Ely Wertheim.

Apesar da expansão acumulada nas vendas no semestre, o levantamento acende um alerta para o comportamento da oferta. O estoque total de imóveis disponíveis para venda registrou um recuo de 2,1% ao final do segundo trimestre. O movimento de retração no volume ofertado variou entre as regiões brasileiras, com quedas de 9% no Norte, 6,5% no Centro-Oeste, 5,1% no Sul e 3,3% no Nordeste. A única exceção regional no período foi o Sudeste, onde a oferta apresentou um ligeiro avanço de 1,1%.

No recorte específico do programa Minha Casa, Minha Vida, o estoque apresentou ligeira recuperação no fechamento do trimestre, alcançando 137.151 unidades disponíveis — uma alta de 2,9% em relação ao primeiro trimestre do ano.

Na comparação interanual contra o segundo trimestre de 2025, os dados regionais mostram nuances distintas de recomposição de estoque: enquanto o Sudeste e o Centro-Oeste registraram altas expressivas de 17,8% e 13,1% na oferta disponível, o Sul teve estabilidade com 0,6%, o Nordeste recuou 0,4% e o Norte teve a maior queda de estoque do país, encolhendo 15,8%.

Diante do cenário de vendas aquecidas e estoques pressionados, o setor sinaliza a necessidade de continuidade na melhoria das condições de financiamento e de estabilidade econômica para garantir a sustentabilidade dos lançamentos nos próximos semestres.