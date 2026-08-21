Balanço do Morar Bem Pernambuco aponta saltos em financiamentos, reformas e regularização fundiária
O programa Morar Bem investiu R$ 528 milhões em subsídios, beneficiando mais de 26 mil famílias em 35 municípios, segundo o balanço estadual
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Dados consolidados pelo Governo de Pernambuco revelam um avanço expressivo nos indicadores habitacionais do Estado por meio do programa Morar Bem Pernambuco. Coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), a iniciativa reuniu diferentes frentes de atuação para ampliar o acesso à moradia digna, cujos resultados foram destacados em comemoração ao Dia Nacional da Habitação, celebrado nesta sexta-feira (21).
O programa investiu R$ 528 milhões em subsídios, beneficiando mais de 26 mil famílias em 35 municípios. A alocação de recursos fez o volume anual de financiamentos contratados pelo FGTS nas Faixas 1 e 2 do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) saltar de R$ 748,8 milhões (2022) para R$ 2,33 bilhões (2025).
O número de unidades financiadas no Estado passou de 4.832 para 17,5 mil no mesmo período. Apenas no Recife, a oferta de habitações de interesse social financiadas pela Caixa Econômica Federal disparou de 160 para 1.428 unidades, o que representa um crescimento de 793%.
Com uma meta global de 12.600 residências melhoradas, o programa já atendeu 1,6 mil famílias. Os investimentos anuais escalaram de R$ 3,9 milhões, em 2023, para R$ 35 milhões em 2025, com projeção de atingir R$ 72 milhões até o encerramento de 2026.
Em parceria com a Perpart, foram concluídos 15.836 processos de titulação em 129 núcleos habitacionais espalhados por 73 municípios, com outros 35.379 processos em andamento.
No eixo de apoio federal, o Estado viabilizou dezenas de empreendimentos, incluindo 17 contratos do MCMV/FAR (1.650 unidades), além da retomada de obras paralisadas que soma 4.356 famílias beneficiadas (com 1.954 unidades já entregues). No passivo histórico dos prédios-caixão, o programa Cheque Esperança ampliou seu escopo para abranger 431 edificações na Região Metropolitana do Recife.
Para o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Rodrigo Ribeiro, o modelo de atuação tem dinamizado o mercado imobiliário popular no interior e na capital. “A atuação do Entrada Garantida fundamenta-se na alocação estratégica de recursos estaduais para reduzir a contrapartida financeira exigida das famílias de menor renda, viabilizando o financiamento imobiliário junto ao FGTS. Essa modelagem permitiu expandir a presença das construtoras no mercado de habitação popular e dinamizar as contratações em mais de três dezenas de municípios”, avalia o gestor.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp