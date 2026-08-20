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Metro Quadrado | Notícia

Novo presidente da CBIC define prioridades para a gestão até 2029

No que tange à habitação, a pauta incluirá o fortalecimento do programa Minha Casa, Minha Vida, a proteção do FGTS e a busca por novas fontes

Por Lucas Moraes Publicado em 20/08/2026 às 8:43
Eduardo Aroeira Almeida apresentou os eixos estratégicos que nortearão a entidade no triênio 2026-2029
Eduardo Aroeira Almeida apresentou os eixos estratégicos que nortearão a entidade no triênio 2026-2029 - DIVULGAÇÃO

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Durante a primeira reunião do Conselho Administrativo da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) sob sua nova gestão, o presidente Eduardo Aroeira Almeida apresentou os eixos estratégicos que nortearão a entidade no triênio 2026-2029. Ressaltando a importância de manter a continuidade institucional, Aroeira declarou: “A CBIC não recomeça a cada mandato, ela é forte, por isso precisamos preservar seu alicerce para avançar ainda mais”.

O dirigente enfatizou que a atuação da entidade será pautada pelo diálogo e pela cooperação. “O nosso mandato vai ser uma construção coletiva, estou aqui para dialogar e debater, me procurem quando precisarem, vamos construir isso juntos”, afirmou o presidente.

Para o eixo de ambiente de negócios, eficiência de Estado e tributação, a gestão buscará priorizar a desburocratização e a segurança jurídica. Ao questionar os gargalos do setor, o presidente provocou o colegiado: “Onde as nossas obras mais travam? Precisamos aprofundar nessa discussão para que possamos ir para ação”. O debate engloba entraves como o licenciamento ambiental e a padronização de códigos de obra.

No que tange à habitação, a pauta incluirá o fortalecimento do programa Minha Casa, Minha Vida, a proteção do FGTS e a busca por novas fontes de financiamento para o mercado imobiliário. Em relação à modernização, Aroeira destacou a tendência de industrialização do setor, alertando que “a construção do futuro será industrializada e a questão é chegar preparado”. Ele acrescentou que essa transformação vai além da tecnologia: “Nisso precisamos pensar que o ambiente de trabalho impacta o trabalhador. Temos que procurar novas fórmulas para que a industrialização possa acontecer, não é só tecnologia”.

A agenda de sustentabilidade também será central, mas pautada pela cautela e racionalidade. Segundo o presidente, a intenção é garantir que as práticas de ESG não representem um ônus desproporcional para as empresas menores. “A CBIC tem uma imagem muito boa pela forma responsável com que a gente trabalha sustentabilidade. Mas sempre temos que colocar: essa agenda ESG ajuda ou penaliza as pequenas e médias do setor? Esse vai ser nosso mantra. A gente tem que lutar para que esse tema seja discutido com racionalidade”, explicou.

Os eixos de infraestrutura e desenvolvimento focam no combate ao Custo Brasil, enquanto a vertente de internacionalização busca expandir a captação de recursos no exterior para as empresas nacionais. “Precisamos olhar para isso e tentar obter fundings do exterior para que nossas empresas tenham mais financiamento”, afirmou Aroeira.

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