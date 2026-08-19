Liga Nordeste inicia atividades com missão em Maceió

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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A nova comunidade permanente de aprendizado corporativo consolida e expande o histórico de missões técnicas já realizadas pela Tecomat

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Com o objetivo de integrar o setor da construção civil por meio da troca de experiências, a recém-criada Liga Nordeste realiza, entre os dias 1º e 3 de setembro, sua primeira missão oficial na capital alagoana. A iniciativa, promovida pelo Instituto Engenheiro Joaquim Correia em parceria com a Tecomat, reúne representantes de 12 construtoras para uma programação imersiva de três dias que contempla visitas a escritórios, canteiros de obras de oito empresas de referência e debates com lideranças locais sobre inovação e gestão.

O projeto nasce com a proposta de romper o isolamento tradicional do conhecimento corporativo. "A construção civil acumula um conhecimento muito rico dentro das empresas, mas grande parte dele permanece restrita aos ambientes internos. A Liga Nordeste surge para criar uma rede de colaboração entre construtoras, permitindo que experiências e boas práticas circulem e contribuam para o desenvolvimento de todo o setor da construção civil", destaca José Neto, presidente do conselho deliberativo do Instituto Engenheiro Joaquim Correia.

A escolha do nome remete diretamente à engenharia e à coesão dos materiais. “A ‘liga’ do concreto ou da argamassa é a capacidade da mistura de se manter unida, coesa e maleável, é o elemento que une diferentes materiais e confere resistência à estrutura, garantindo que os materiais não se separem. O conceito foi escolhido para simbolizar a união entre empresas em torno da troca de conhecimento e da construção de uma cultura de compartilhamento no setor”, reforça o dirigente.

A nova comunidade permanente de aprendizado corporativo consolida e expande o histórico de missões técnicas já realizadas pela Tecomat em praças como Fortaleza, João Pessoa, São Paulo e Caruaru. A partir de agora, o ecossistema funcionará com um calendário contínuo de intercâmbios, incluindo encontros de insights, novas visitas a empreendimentos de destaque, missões nacionais e internacionais, além de frentes voltadas à formação de novas lideranças para o mercado da construção civil.