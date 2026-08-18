STF proíbe municípios de usarem o tamanho do imóvel para definir alíquota do IPTU

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Com o desfecho no STF, a decisão ganha efeito vinculante para o Poder Judiciário em âmbito nacional, pois foi fixada sob o regime de repercussão geral

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O Supremo Tribunal Federal (STF) bateu o martelo e definiu que prefeituras de todo o País não podem utilizar a metragem ou a área construída de um imóvel como critério para elevar a alíquota do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). A decisão, tomada por unanimidade pelo Plenário em sessão virtual, firma o entendimento de que a progressividade do imposto deve obedecer estritamente aos limites previstos na Constituição Federal, fechando as portas para cobranças baseadas exclusivamente no tamanho das propriedades.

O caso chegou à mais alta Corte do País por meio de um recurso interposto pelo município de Chapecó, em Santa Catarina. A prefeitura defendia a validade de uma lei complementar local que estipulava uma alíquota de 1% de IPTU para imóveis com área construída igual ou superior a 400 metros quadrados, enquanto propriedades menores arcavam com percentuais reduzidos. O município sustentava que uma área maior representava uma exploração mais intensa da infraestrutura e do solo urbano, o que justificaria uma carga tributária mais pesada.

A defesa da prefeitura, contudo, foi integralmente rejeitada pelo relator da matéria, ministro Dias Toffoli. Em seu voto, o magistrado pontuou que, desde a promulgação da Emenda Constitucional 29, de 2000, o texto constitucional passou a autorizar a progressividade fiscal do IPTU exclusivamente com base no valor venal do imóvel, permitindo variações de alíquotas apenas em razão da localização e do uso da propriedade.

Toffoli enfatizou que a dimensão física do bem — a área — não figura no rol de critérios autorizados pela Carta Magna e que prefeituras não têm autonomia para criar novos parâmetros de progressividade fiscal por conta própria. Segundo o relator, a jurisprudência da Corte já consolidou que o uso da área como modulador de alíquota caracteriza progressividade indevida do tributo, e não mera seletividade.

A decisão teve origem em uma contestação julgada pela Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), que havia declarado a norma chapecoense inconstitucional com amparo na Súmula 668 do próprio STF. Na ocasião, o tribunal estadual determinou a correção imediata do lançamento do imposto para o patamar de 0,5% e ordenou a devolução dos valores pagos em excesso pelos contribuintes afetados pela regra municipal.

Com o desfecho no STF, a decisão ganha efeito vinculante para o Poder Judiciário em âmbito nacional, pois foi fixada sob o regime de repercussão geral, correspondente ao Tema 1.455. A tese aprovada pelo Plenário estabelece que é inconstitucional a fixação, por lei municipal posterior à Emenda Constitucional 29/2000, de alíquota do IPTU em razão da área do imóvel.

A medida representa um alívio para proprietários de imóveis maiores em municípios que adotavam práticas semelhantes e impõe uma revisão nas leis tributárias locais, lembrando que a arrecadação municipal deve respeitar rigorosamente os princípios da legalidade e da tipicidade tributária.