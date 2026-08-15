Apartamentos no Recife: veja o 'raio-x' por bairros e os preços

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No acumulado dos últimos 12 meses, a capital recifense somou 7.935 unidades verticais lançadas (alta de +39% em relação ao período anterior

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O mercado imobiliário da Região Metropolitana do Recife (RMR) vivencia um dos seus momentos mais aquecidos dos últimos anos, impulsionado pelo avanço do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) e pela consolidação dos apartamentos compactos. Dados do estudo Panorama do Mercado Imobiliário do Recife e RM, realizado pela Brain Inteligência Estratégica em parceria com a ADEMI-PE no 2º trimestre de 2026, revelam que o percentual de compradores de imóveis nos últimos 12 meses alcançou a máxima histórica de 11%.



A intenção de compra abrange 52% da população local, enquanto o Índice de Velocidade de Vendas (IVV) vertical acelerou para 28,9% no período. O Recife e sua região metropolitana concentram 21,6% da população e 40% do potencial de consumo de todo o Estado de Pernambuco.



Abaixo, a radiografia completa e o "mapa dos imóveis" detalhado por bairros, preços, estoque e perfis de consumo.



O mapa de lançamentos e vendas



O Recife concentrou 58,1% de todas as unidades verticais lançadas na região no 2º trimestre de 2026, enquanto os municípios da Região Metropolitana responderam por 41,9%.



No acumulado dos últimos 12 meses, a capital recifense somou 7.935 unidades verticais lançadas (alta de +39% em relação ao período anterior). Já na RMR, foram lançadas 6.116 unidades verticais (+26%).



Ranking dos bairros com maior volume de lançamentos no Recife (2T26):



Passarinho (18,9%): liderou o volume de lançamentos na capital, impulsionado pela expansão de empreendimentos do segmento econômico e Minha Casa, Minha Vida.



Imbiribeira (18,2%): consolida o vetor de crescimento e expansão residencial conectado à Zona Sul.

Jiquiá (13,7%) e Barro (13,3%): Ganharam destaque nas frentes de expansão periférica e eixos de mobilidade.



Boa Viagem (12,8%): mantém sua liderança na atração de lançamentos voltados ao médio/alto padrão e imóveis compactos.



Ilha do Retiro (12,3%), Ilha do Leite (7,4%) e Madalena (3,3%): complementam o mapa de novos projetos, alavancados pela proximidade com o polo médico, empresarial e universitário.



Desempenho comercial de vendas

No acumulado de 12 meses, o Recife atingiu a marca de 7.834 unidades verticais vendidas (crescimento de 36%), movimentando um Valor Geral de Vendas (VGV) comercializado de R$ 4,426 bilhões (+18%). A Região Metropolitana comercializou 5.564 unidades, somando R$ 1,601 bilhão em VGV.



Oferta Final e Estoque Disponível (segmentos e tipologias)



O mercado encerrou o 2º trimestre de 2026 com uma oferta final de 9.873 unidades residenciais na Região Metropolitana, sendo 6.026 unidades situadas no Recife e 3.847 nos municípios vizinhos.



Distribuição do estoque por padrão de renda no Recife:



Standard (R$ 400 mil a R$ 1 milhão): representa a maior fatia da oferta na capital, correspondendo a 40,6% do estoque disponível (2.449 unidades).



Compactos (Studio/Loft/1 Quarto): responde por 18,2% da oferta no Recife (1.097 unidades), com apelo voltado a investidores e moradia individual.



Econômico Morar Bem ao teto MCMV (R$ 190 mil a R$ 400 mil): equivale a 16,6% do estoque na capital (1.001 unidades).



Econômico Morar Bem (até R$ 190 mil): representa 15,1% da oferta recifense (909 unidades).

Médio Padrão (R$ 1 milhão a R$ 2 milhões): Concentra 7,0% da oferta final (419 unidades).



Médio-Alto, Alto e Luxo (Acima de R$ 2 milhões): somam apenas 2,5% do estoque disponível na capital (151 unidades).



Em contraste com a capital, a RMR possui estoque amplamente dominado pelo segmento Econômico Morar Bem (até R$ 190 mil), com 54,0% da oferta (2.076 unidades), seguido pelo padrão Standard com 19,5% (752 unidades).



Oferta final por tipologia (número de dormitórios):



No Recife, os imóveis de 2 dormitórios lideram a oferta com 53,5% (3.226 unidades), seguidos por 3 dormitórios com 26,9% (1.621 unidades), 1 dormitório com 16,5% (995 unidades) e 4 ou mais dormitórios com 3,1% (184 unidades).



Na Região Metropolitana, o modelo de 2 dormitórios domina 79,0% da oferta final (3.040 unidades), enquanto 3 dormitórios respondem por 15,0% e 1 dormitório por 4,4%.



Preços e valorização do Metro Quadrado



O preço médio do metro quadrado privativo vertical no Recife fechou o 2º trimestre de 2026 em R$ 11.255 / m².

A tipologia de 1 dormitório registrou a maior valorização do mercado recifense, com alta de +15,0% em 12 meses, alcançando o valor médio de R$ 15.138 / m² e ticket médio de R$ 514 mil.



Compactos: R$ 14.763 / m² no Recife (ticket médio de R$ 514 mil) versus R$ 12.788 / m² na RMR (ticket de R$ 434 mil).

Econômico Morar Bem: R$ 6.859 / m² no Recife (ticket médio de R$ 286 mil) versus R$ 5.432 / m² na RMR (ticket de R$ 227 mil).



Econômico ao Teto MCMV: R$ 7.409 / m² no Recife (ticket de R$ 568 mil) versus R$ 6.324 / m² na RMR (ticket de R$ 285 mil).



Standard: R$ 9.891 / m² no Recife (ticket de R$ 1,469 milhão) versus R$ 9.163 / m² na RMR (ticket de R$ 560 mil).



Médio Padrão: R$ 13.200 / m² no Recife (ticket de R$ 2,465 milhões) versus R$ 15.610 / m² na RMR (ticket de R$ 1,698 milhão).



Alto e Luxo: No Recife, o metro quadrado atinge R$ 20.687 / m² no Alto e R$ 21.740 / m² no Luxo, com ticket médio do segmento de luxo chegando a R$ 8,831 milhões.



O Índice de Velocidade de Vendas (IVV) do segmento vertical em Recife e RM atingiu 28,9% no 2T26, acelerando significativamente frente aos 20,0% registrados no mesmo período de 2023. O programa MCMV representou 62,8% de todas as vendas verticais realizadas em 2026 na Região Metropolitana e Recife. No Recife, as vendas do MCMV no acumulado de 12 meses cresceram 61%, alcançando 4.672 unidades vendidas. A intenção de compra é fortemente liderada pela Geração Z (67%) e pela Geração Y (53%), seguidas pela Geração X (47%) e Baby Boomers (25%).

