Recife usa Permissão Onerosa no Centro e libera novo restaurante no Cais do Imperador

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A revitalização e o funcionamento do espaço foram viabilizados por meio do instrumento jurídico que regula a exploração comercial de um bem público

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O histórico Cais do Imperador foi oficialmente reaberto ao público nesta sexta-feira (14), às margens do Rio Capibaribe, no bairro de Santo Antônio. Localizado na Avenida Martins de Barros, em frente à Praça Dezessete, o espaço passa a abrigar o restaurante Cais do Imperador das Garças, retomando sua vocação como ponto de encontro, lazer e convivência para moradores e turistas. A iniciativa integra as ações do Programa Recentro, voltado à reabilitação urbana da área central da capital pernambucana.

A revitalização e o funcionamento do espaço foram viabilizados por meio de uma Permissão de Uso Onerosa, instrumento jurídico que regula a exploração comercial de um bem público por prazo determinado. Firmado com a empresa Churrascaria, Pizzaria, Bar e Restaurante Boi Voador Ltda., vencedora do Pregão Eletrônico nº 019/2025, o contrato de cinco anos — prorrogável até o limite de dez anos — prevê um repasse total de R$ 510 mil aos cofres municipais.

“O instrumento prevê o pagamento mensal ao Município, a manutenção do espaço e o cumprimento das obrigações estabelecidas em contrato. O imóvel permanece público, e a área de contemplação continuará aberta gratuitamente à população, voltando a oferecer um lugar para estar, olhar o rio e viver o Centro”, explica o secretário de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento, Felipe Matos.

Além da contrapartida financeira, o uso oneroso estipula que a permissionária arque com despesas operacionais como água, esgoto, energia elétrica e IPTU, e obrigação de equipar o local e cumprir diretrizes de sustentabilidade, como o uso de materiais recicláveis e coleta seletiva.

Com uma área total de 598 metros quadrados, o Cais do Imperador divide-se em 130 metros quadrados dedicados à operação gastronômica e 468 metros quadrados de espaço externo, que inclui arquibancada, terraço e um telhado verde de 170 metros quadrados. Enquanto a iniciativa privada administra o restaurante, a praça de contemplação e as áreas de circulação continuam com acesso público e gratuito, aptas a receber manifestações culturais e celebrações.

Com mais de três séculos de história — remontando a 1642, no período de João Maurício de Nassau, e batizado após a visita de D. Pedro II em 1859 —, o endereço ganha novo fôlego impulsionado pela parceria estratégica, unindo preservação do patrimônio histórico, gastronomia e revitalização do Centro do Recife.