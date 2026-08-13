Mercado Imobiliário de Pernambuco ganha projeção nacional com reconhecimento no Real Estate Awards
CEO do Hub On e fundador da Nogueira Venda de Imóveis, Nogueira foi consagrado nas categorias Líder do Ano Nacional e Líder Destaque Nordeste
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O mercado imobiliário de Pernambuco alcançou destaque nacional após a premiação do executivo Armando Nogueira na primeira edição do Real Estate Awards, realizada no Espaço Unimed, em São Paulo. CEO do Hub On e fundador da Nogueira Venda de Imóveis, Nogueira foi consagrado nas categorias Líder do Ano Nacional e Líder Destaque Nordeste.
A cerimônia, que reuniu as principais lideranças do setor no país, colocou o empresário pernambucano na disputa pelo troféu mais cobiçado da noite ao lado de grandes referências do mercado brasileiro. Para o executivo, que também atua como diretor de Inovação da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário (ABMI), a conquista chancela a consolidação e o profissionalismo de sua empresa com projeção nacional.
Segundo Armando Nogueira, o reconhecimento reflete o trabalho coletivo desenvolvido no ecossistema do Hub On e simboliza uma mudança estrutural no mercado regional. O executivo destacou que a premiação demonstra que o Nordeste deixou de ser apenas um mercado consumidor para se firmar como um polo gerador de inteligência, tecnologia e novos modelos de negócios para todo o Brasil.
O Real Estate Awards foi idealizado para preencher uma lacuna de reconhecimento institucional e de influência no segmento imobiliário. A iniciativa reuniu grandes nomes do empreendedorismo nacional, como Cézar Haik, Flávio Augusto, Joel Jota e Caio Carneiro. Em sua edição inaugural, a premiação mobilizou centenas de cases e indicou 280 concorrentes divididos em 38 categorias, consolidando-se rapidamente como uma das principais agendas institucionais do país.