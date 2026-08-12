Moura Dubeux alcança o maior lucro trimestral de sua história

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Nas vendas, a Moura Dubeux manteve consistência ao superar a marca de R$ 1 bilhão em Vendas e Adesões Líquidas pelo segundo trimestre consecutivo

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A Moura Dubeux encerrou o segundo trimestre de 2026 com o maior lucro líquido trimestral de sua história, atingindo R$ 173,9 milhões, um crescimento de 44,6% na comparação com o mesmo período de 2025. O resultado foi impulsionado pela combinação de uma margem líquida de 23,8% e um ROAE (Retorno Sobre o Patrimônio Líquido Médio) de 28%, consolidando a trajetória de crescimento da incorporadora, que acumulou R$ 329,4 milhões de lucro líquido no primeiro semestre do ano.

A estratégia de diversificação geográfica e de produtos da companhia refletiu-se nos lançamentos realizados no período, que totalizaram seis empreendimentos com um Valor Geral de Vendas (VGV) Líquido de R$ 1,012 bilhão. Destaque para a Bahia, que concentrou 59% do VGV Líquido de lançamentos no trimestre, seguida por Pernambuco (11%) e Ceará (6%). Ao todo, a empresa movimentou R$ 2,3 bilhões em novos projetos nos seis primeiros meses de 2026, mantendo o ritmo de expansão com controle de capital.

No pilar de vendas, a Moura Dubeux manteve consistência ao superar a marca de R$ 1 bilhão em Vendas e Adesões Líquidas pelo segundo trimestre consecutivo. O desempenho comercial foi sustentado pela força do modelo de Condomínio, que representou a maior fatia das vendas do período. A empresa reforçou a qualidade do seu portfólio, com um estoque majoritariamente composto por unidades em construção, o que permite maior flexibilidade e preservação de margens, ao passo que os distratos se mantiveram em patamares considerados controlados.

O resultado financeiro foi beneficiado pela contribuição relevante do modelo de Condomínio e pelo reconhecimento de taxas de comercialização de terrenos de três projetos situados em Fortaleza, Recife e Salvador. Com esse desempenho, a receita líquida alcançou R$ 731,1 milhões no trimestre, um incremento de 10% sobre o ano anterior. A dívida líquida, que encerrou o período em R$ 56,3 milhões, representou 2,5% do patrimônio líquido.