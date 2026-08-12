fechar
Metro Quadrado | Notícia

Mercado imobiliário do Grande Recife bate recorde histórico

No Recife, que concentrou 58% das negociações da Região Metropolitana, a Imbiribeira despontou como líder de vendas e vice nos lançamentos

Por Lucas Moraes Publicado em 12/08/2026 às 23:02
Leonardo Pessoa de Queiroz, presidente da Ademi-PE
Leonardo Pessoa de Queiroz, presidente da Ademi-PE - Matheus Naster

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O setor imobiliário residencial do Recife e Região Metropolitana viveu um segundo trimestre de 2026 recorde, impulsionado pelo avanço expressivo de habitações econômicas. Os números, apresentados durante o evento Conexão Ademi, nesta quarta-feira (12), mostram que o mercado comercializou 4.018 apartamentos entre abril e junho, o maior volume trimestral já documentado pela série histórica da Brain Inteligência Estratégica em parceria com a Ademi-PE. O resultado traduz um salto de 34% em relação ao mesmo período do ano anterior e uma alta de 35% frente ao primeiro trimestre.

Para atender a esse apetite do consumidor, as construtoras intensificaram a produção e lançaram 4.038 unidades no trimestre, o que representa um crescimento de 44% na comparação trimestral e fez o Valor Geral de Vendas lançado disparar para R$ 1,88 bilhão, mais do que o dobro do registrado no início do ano. O equilíbrio entre lançamentos e vendas manteve o estoque controlado em 9.873 unidades, volume que garante o suprimento para os próximos meses no ritmo atual de negócios.

O grande motor desse recorde histórico é a forte guinada em direção ao mercado popular e de entrada, estimulado por programas como o Minha Casa, Minha Vida e o Morar Bem Pernambuco. Essa mudança estrutural mudou o perfil dos produtos ofertados: os apartamentos de dois dormitórios dominaram o período e responderam por 81% de todas as vendas. Em sentido oposto, o segmento de alto padrão amargou uma forte retração, com os imóveis de quatro dormitórios desabando de 10% para 0,1% de participação nos lançamentos.

Para o presidente da Ademi-PE, Leonardo Pessoa de Queiroz, os dados traduzem o bom momento vivido pelo setor, que conseguiu trazer para a capital imóveis econômicos, atacando o déficit habitacional, e que também caminha para o equilíbrio entre os segmentos, a partir de uma "legislação que dialoga com a necessidade do mercado e as demandas de moradia da população".

O mapa de vendas também revelou novos polos de desenvolvimento urbano. No Recife, que concentrou 58% das negociações da Região Metropolitana, a Imbiribeira despontou como líder de vendas e vice-líder em lançamentos, acompanhada por bairros como Dois Unidos, Jiquiá, Várzea, Caxangá e Passarinho, que assumiu o topo dos novos projetos. Fora da capital, Paulista se consolidou firmemente como o segundo maior mercado imobiliário da região, absorvendo quase 23% das vendas totais.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Com um Índice de Vendas sob Ofertas recorde de 28,9%, o mercado demonstrou liquidez, embora os preços tenham registrado estabilidade. O metro quadrado privativo na capital fechou junho cotado a R$ 11.255, uma variação mínima de 0,3% em relação a março. Consolidando os últimos doze meses encerrados em junho de 2026, o Grande Recife acumula 13.398 unidades comercializadas e um VGV total de R$ 6 bilhões, atestando a solidez e a nova dinâmica do setor habitacional pernambucano.

Leia também

Salvador consolida R$ 1 bilhão em investimentos no Centro Histórico
REVITALIZAÇÃO

Salvador consolida R$ 1 bilhão em investimentos no Centro Histórico
Custo da construção civil em Pernambuco sobe 0,39% em julho e atinge R$ 1.784,98 por metro quadrado
INDICADORES

Custo da construção civil em Pernambuco sobe 0,39% em julho e atinge R$ 1.784,98 por metro quadrado

Compartilhe

Tags

Imagem de Lucas Moraes

Lucas Moraes

lmoraes@jc.com.br