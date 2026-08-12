À espera do luxo, Recife vira nova fonte de oportunidades para imóveis de alto padrão

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Enquanto o mercado imobiliário brasileiro freia lançamentos no segmento de altíssimo padrão, o Recife tem demanda reprimida que persiste há anos

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Apesar de ter melhorado seus resultados em comparação a outras capitais do Nordeste, o Recife ainda opera aquém do seu verdadeiro potencial quando o assunto são empreendimentos residenciais de luxo. De acordo com o mais recente panorama do mercado, elaborado pela Brain em parceria com a Ademi-PE e divulgado nesta quarta-feira (12), a cidade vivencia um cenário em que a venda de imóveis já supera o volume de novos lançamentos, sinalizando um consumo ávido do estoque e alavancando uma escassez de lançamentos de alto padrão nos últimos anos.

"Recife tem um potencial imenso para vender imóveis de altíssimo padrão. Estivemos durante anos com um volume muito baixo de lançamentos desse perfil, o que gerou uma demanda reprimida clara", aponta Fábio Tadeu, CEO da Brain.

Diferente de capitais como Maceió, Fortaleza e João Pessoa, que lidam atualmente com excessos de oferta, o Recife vive um cenário de vazio produtivo, que abre caminho para a venda rápida e sucesso de produtos que superem os desafios da cidade e sejam entregues à fatia de compradores que aportam maior valor agregado.

"Produtos de luxo praticamente não existem na cidade hoje. O mercado pede por qualidade, por algo superior, mas é um verdadeiro 'parto' achar terrenos adequados para viabilizar esses projetos aqui", destaca Fábio, ao sinalizar um dos empecilhos para viabilidade dos projetos de alto padrão na cidade.

Seguindo os dados, mesmo com a queda nos lançamentos de alto padrão observada no restante do País, a capital pernambucana manteve estabilidade, muito pelo fato de sua base de lançamentos já ser historicamente baixa.

Entre os imóveis classificados como Alto (com valores de R$ 3.000.001 a R$ 5.000.000), o Recife apresenta 38 unidades em estoque (0,6%), e a Região Metropolitana registra 9 unidades (0,2%). Na faixa de Luxo (unidades com valor superior a R$ 5.000.000), o Recife detém 1 unidade em oferta final registrada no período, ao passo que a RM não pontua estoque expressivo nesta exata segmentação de teto.

No panorama de preços médios por metro quadrado por padrão residencial na Região Metropolitana de Recife, os empreendimentos de alto padrão destacam-se com médias expressivas: R$ 17.565 por metro quadrado; o padrão Médio-Alto alcança R$ 16.675, e a categoria de Luxo atinge o patamar médio de R$ 21.740 por metro quadrado.

Em termos de ticket médio por faixa de valor residencial, o alto padrão apresenta média de R$ 3.661.000, enquanto os imóveis de Luxo registram ticket médio estimado em R$ 8.831.000.



