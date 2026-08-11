Salvador consolida R$ 1 bilhão em investimentos no Centro Histórico

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

As intervenções na região começaram em 2013, focadas na recuperação estrutural e na iluminação da Rua Chile e da Praça Castro Alves

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Nos últimos 12 anos, o Centro Histórico de Salvador recebeu investimentos superiores a R$ 1 bilhão em intervenções de infraestrutura, concessão de incentivos fiscais e abertura de novos equipamentos públicos. O conjunto de medidas visa revitalizar a ocupação urbana, atrair novos empreendimentos comerciais e fomentar o setor turístico na região reconhecida como patrimônio mundial pela Unesco.

As intervenções começaram em 2013, focadas na recuperação estrutural e na iluminação da Rua Chile e da Praça Castro Alves. Desde então, a gestão municipal executou obras em praças e vias públicas, como o Largo Terreiro de Jesus, a Praça da Sé e os Arcos da Ladeira da Conceição. Na área da mobilidade, o plano incluiu a reforma de ascensores que estavam inativos, como o Plano Inclinado Pilar e o Elevador do Taboão — este último reaberto após seis décadas sem operação —, além da modernização do Elevador Lacerda e do Plano Inclinado Gonçalves.

O aporte público também viabilizou a entrega e a reativação de espaços culturais na poligonal histórica. Entre os projetos implantados ou reformados estão a Casa do Carnaval da Bahia, a Cidade da Música, a Casa das Histórias de Salvador, a Galeria Mercado, o Memorial das Baianas de Acarajé, o Arquivo Público e o Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab).

Investimento privado

No setor privado, o processo de ocupação comercial ganhou impulso com a implantação de empreendimentos hoteleiros de grande porte, a exemplo do Fera Palace Hotel, aberto em 2017, e do Hotel Fasano, em 2018, que ampliaram a oferta de leitos e a movimentação econômica no entorno.

Para atrair novos moradores e empresas, a Prefeitura regulamentou em março de 2024 o Programa Renova Centro, prevendo uma renúncia fiscal de R$ 500 milhões ao longo de dez anos. O pacote de benefícios inclui o perdão de débitos passados de IPTU e TRSD, isenção do imposto sobre transmissão imobiliária (ITIV) na compra de imóveis, dispensa de ISS sobre serviços de construção e isenção de IPTU por dez anos para novos compradores de imóveis residenciais na área delimitada.

O plano de dinamização da região envolve ainda um calendário de eventos contínuos ao longo do ano para atrair público local e turistas.