Custo da construção civil em Pernambuco sobe 0,39% em julho e atinge R$ 1.784,98 por metro quadrado
O custo da mão de obra permaneceu estável no Estado de Pernambuco, repetindo em julho o valor fixado em R$ 749,94 por metro quadrado
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O custo médio da construção civil em Pernambuco subiu 0,39% no mês de julho de 2026, alcançando a marca de R$ 1.784,98 por metro quadrado. No mês anterior, o valor registrado havia sido de R$ 1.778,03. Com o resultado do mês, o desempenho pernambucano ficou ligeiramente abaixo da média nacional, que teve alta de 0,44%, mas superou a média da região Nordeste, cujo avanço foi de 0,33%.
A variação registrada no mês foi impulsionada exclusivamente pelo componente de materiais. O valor dos materiais de construção subiu R$ 6,95 em relação ao mês anterior, passando de R$ 1.028,09 em junho para R$ 1.035,04 por metro quadrado em julho.
Apesar desse acréscimo, o gasto pernambucano com insumos segue mais barato do que as médias observadas no Nordeste (R$ 1.100,96) e no Brasil (R$ 1.120,13). Por outro lado, o custo da mão de obra permaneceu estável em Pernambuco, repetindo em julho o valor fixado em R$ 749,94 por metro quadrado. A despesa estadual com trabalhadores da construção civil também continua abaixo dos parâmetros regional e nacional, que figuram em R$ 766,88 no Nordeste e R$ 864,97 no País.
No acumulado dos sete primeiros meses de 2026, Pernambuco soma uma variação de 6,17%. Esse índice posiciona o estado acima da alta acumulada do Brasil (4,94%) e ligeiramente abaixo do desempenho nordestino no período (6,32%). Já na análise dos últimos doze meses, o estado acumula um avanço de 6,88% no custo da construção civil.
A taxa fica abaixo tanto do índice nacional para o período, que é de 7,40%, quanto da alta acumulada em toda a região Nordeste, fixada em 8,16%.Os dados fazem parte do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi), divulgado mensalmente pelo IBGE.