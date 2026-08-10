Tenda lança residencial de R$ 130 milhões na Imbiribeira
Projeto Araçá Prime terá 428 unidades para a Faixa 3 do programa Minha Casa, Minha Vida e investimento de R$ 60 milhões na capital pernambucana
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A Construtora Tenda anunciou o lançamento do residencial Araçá Prime, localizado no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife. O empreendimento possui Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 130 milhões e investimento de aproximadamente R$ 60 milhões, integrando a atuação da empresa no Recife no âmbito da Faixa 3 do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV).
O projeto é constituído por duas torres de 18 pavimentos, somando 428 unidades habitacionais. As áreas privativas dos apartamentos possuem 36,7 metros quadrados, com opções projetadas para adaptação a pessoas com deficiência. O valor inicial de venda das unidades foi fixado em R$ 285 mil.
A estrutura prevista para o condomínio inclui piscinas para adultos e crianças, academia, salão de festas, brinquedoteca, minimercado, quadra de streetball, churrasqueira, praça de jogos, playground, espaço para animais de estimação, bicicletário e áreas de convivência. No aspecto de consumo de recursos, o projeto prevê iluminação em LED nas áreas comuns, dispositivos para economia de energia e arborização nas áreas externas.
O lançamento ocorre em um período de concentração de empreendimentos do segmento habitacional popular na região metropolitana. Dados da consultoria Brain Inteligência Estratégica, encomendados pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE), indicam que 84,7% das unidades lançadas no Recife e região no primeiro trimestre de 2026 pertencem ao programa Minha Casa, Minha Vida.
No mesmo trimestre, o bairro da Imbiribeira respondeu por 26,8% das unidades residenciais comercializadas no Recife, registrando a maior participação entre os bairros da capital no levantamento da consultoria.
Segundo o gerente de negócios regional da Construtora Tenda, Tullio Gouveia Tenorio, o projeto busca atender à demanda por moradias enquadradas na Faixa 3 do programa federal em áreas munidas de serviços urbanos e transporte na capital.
O empreendimento tem cronograma de execução de obras estimado em 36 meses. A projeção da empresa aponta para a geração de cerca de 520 postos de trabalho diretos e indiretos durante a fase de construção.