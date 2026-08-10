Correios realizam leilão de imóveis com mudanças no pagamento e descontos de até 25%

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Os Correios promovem, nas próximas semanas, uma nova rodada de licitações públicas para a alienação de 11 imóveis distribuídos por oito estados brasileiros. Marcados para os dias 13 e 20 de agosto, por meio da plataforma VIP Leilões, os certames apresentam novidades expressivas no formato de pagamento, permitindo aos compradores utilizar o FGTS, financiamento bancário ou parcelamento direto. Além da flexibilização financeira, os lotes contam com descontos progressivos que podem chegar a 25% em relação aos valores de avaliação original.

A mudança nas regras visa ampliar o alcance do leilão e facilitar o acesso a potenciais investidores. A partir destas edições, o comprador tem a possibilidade de efetuar o parcelamento da arrematação com entrada mínima de 20% e o saldo restante dividido em até quatro parcelas fixas com vencimento até dezembro de 2026. Há também a opção de financiamento por qualquer instituição financeira e de pagamento à vista em até 60 dias corridos — com isenção de reajuste monetário para quitações feitas nos primeiros 30 dias. O uso do FGTS entra como alternativa complementar para cobrir saldos tanto do pagamento à vista quanto do financiamento.

O primeiro lote de ofertas vai a leilão no dia 13 de agosto, às 14h, englobando ativoslocalizados no Maranhão, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em Florianópolis (SC), no bairro Jardim Atlântico, destaca-se uma edificação urbana ocupada de dois pavimentos em um terreno de 3,4 mil m², ofertada inicialmente por R$ 9.350.061,60, podendo chegar a R$ 7.650.050,40 em terceira oferta. No Rio Grande do Sul, o município de Sarandi dispõe de um prédio desocupado de dois andares ofertado a partir de R$ 441.301,52. O certame do dia 13 inclui ainda um terreno desocupado no centro de Serra Caiada (RN), com valor inicial de R$ 151.876,62, e uma casa residencial em São Benedito do Rio Preto (MA), com lance inicial fixado em R$ 87.666,41.

A segunda etapa do certame ocorre no dia 20 de agosto, também às 14h, contemplando oportunidades no Distrito Federal, Bahia, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. O principal ativo em valor e extensão é um terreno de 73,8 mil m² localizado na Asa Sul, em Brasília (DF), dentro do Setor de Múltiplas Atividades Sul (SMAS), que possui avaliação estimada em R$ 156.000.000,00 e conta com uma porção cedida ao Metrô/DF. Outro ativo de grande dimensão é o terreno de 28,5 mil m² em Cuiabá (MT), avaliado em R$ 10.517.000,00 e com lance inicial estipulado em R$ 8.814.000,00, podendo cair para R$ 6.610.500,00 em caso de terceira oferta.

A rodada do dia 20 inclui ainda um prédio comercial desocupado de 1,9 mil m² em Santa Maria (RS), com lance inicial de R$ 5.497.128,90, e um imóvel de dois pavimentos no Centro Histórico de Natal (RN), partindo de R$ 2.016.809,03. Completam as ofertas da data uma edificação desocupada em Lagoa Vermelha (RS), partindo de R$ 1.307.162,70; uma loja comercial de 160 m² em Salvador (BA), com lance inicial de R$ 524.501,00; e uma residência em Santa Cruz de Monte Castelo (PR), com lance inicial de R$ 297.180,90.

Para garantir a compra após o arremate no leilão, os vencedores devem efetuar obrigatoriamente, em até 24 horas, o pagamento do sinal de garantia e da comissão do leiloeiro. O edital com as descrições técnicas detalhadas e as condições normativas de cada imóvel pode ser consultado diretamente na plataforma da VIP Leilões. A estatal já confirmou que uma nova rodada de oportunidades imobiliárias será aberta no dia 27 de agosto.