Solar das Paineiras é lançado como segundo residencial do Paineiras Bairro-Parque, no Paulista

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Novo residencial integra projeto de bairro-parque em Paulista, com comércio, áreas públicas, segurança tecnológica e entrega prevista para 2030

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O Paineiras Bairro-Parque, empreendimento imobiliário localizado na Estrada do Frio, em Paulista, lançou, nesta sexta-feira (7), o Solar das Paineiras, segundo residencial do projeto urbanístico desenvolvido pela ACLF Empreendimentos. O novo condomínio amplia a ocupação do bairro-parque e aposta em um modelo que integra moradia, comércio, áreas de convivência e serviços em um mesmo espaço.

Segundo a empresa, o lançamento registrou procura acima da expectativa inicial, o que, na avaliação da incorporadora, demonstra a demanda por esse tipo de produto na Região Metropolitana do Recife.

Durante coletiva de imprensa, o presidente da ACLF Empreendimentos, Avelar Loureiro Filho, afirmou que o empreendimento busca reunir características de bairros planejados horizontais em um ambiente verticalizado e integrado à cidade. "A gente foi surpreendido com uma venda muito mais acelerada do que estava previsto", afirmou Avelar Loureiro Filho, ao comentar a comercialização das unidades.

O empresário explicou que o conceito prevê uma área de convivência aberta, com comércio e serviços, inspirada em espaços de uso coletivo. "A gente conseguiu unir algo que era característica principalmente de bairros horizontais, trazendo para um ambiente mais localizado, quase como um conceito de shopping a céu aberto", disse.

Segundo ele, o projeto busca oferecer serviços de segurança, limpeza, manutenção e áreas comuns compartilhadas, além de integrar o bairro à malha urbana de Paulista e à região da Mata do Frio.

Empreendimento terá comércio, serviços e associação de moradores

O Solar das Paineiras terá apartamentos de 2 quartos (44 m²), que variam entre R$ 272 mil a R$ 326 mil reais; enquanto os apartamentos de 3 quartos (56 m²), com uma suíte, variam entre R$ 330 mil e R$ 415 mil reais. Todas as unidades possuem varanda e cozinha. A estrutura inclui piscina adulto e infantil, hidromassagem, áreas de convivência e espaços de lazer destinados aos moradores.

Inserido em um terreno superior a 170 mil metros quadrados, o Paineiras Bairro-Parque prevê áreas públicas com praça, restaurantes, ciclovia, pista de caminhada, playground e espaços comerciais. A segurança será feita por sistemas de reconhecimento facial, leitura de placas de veículos, controle de acesso inteligente e monitoramento por drones.

Questionado sobre a gestão do bairro, Avelar Loureiro Filho informou que a associação de moradores já foi constituída antes mesmo da implantação dos empreendimentos. "Ela já foi criada antes do próprio bairro. A associação é proprietária de toda esta parte comunitária e cada um dos empreendimentos terá participação nela", detalhou, ao explicar que o estatuto já foi registrado em cartório.

Ele acrescentou que o bairro será composto por oito empreendimentos residenciais, todos representados na associação responsável pela administração das áreas compartilhadas.

Centro comercial deve reunir supermercados, restaurantes e escritórios

Além dos residenciais, o masterplan prevê uma área comercial entre cinco mil e dez mil metros quadrados destinada à instalação de supermercados, farmácias, academias, óticas, restaurantes e outros serviços.

Segundo Avelar Loureiro Filho, o mix de operações será definido gradualmente ao longo da implantação do projeto. "Vamos ter muita conveniência, restaurantes e também espaços para escritórios destinados a profissionais como médicos, dentistas e advogados", avaliou.

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Ele ressaltou que cada condomínio terá academia própria, mas que o empreendimento também oferecerá serviços compartilhados para atender moradores e visitantes.

Bairro deve ser concluído até 2033

As obras dos dois primeiros empreendimentos já foram iniciadas. De acordo com a empresa, o Mirante das Paineiras está na fase de fundações, enquanto o Solar das Paineiras já passou pela limpeza do terreno e pela contratação da fundação, além do desenvolvimento dos projetos estruturais.

A previsão é que o Solar seja entregue entre o fim de 2029 e o início de 2030. Já a conclusão de todo o bairro está estimada para 2033, embora a incorporadora avalie que o cronograma possa ser antecipado caso o ritmo de vendas seja mantido. Com as vendas aceleradas podem reduzir esse prazo", disse otimista o empresário.

Loureiro Filho informou ainda que as áreas públicas deverão ser entregues antes dos edifícios residenciais para estimular a ocupação do espaço pela população. "A gente quer que as pessoas usufruam das áreas públicas antes mesmo de receber os apartamentos. A ideia é que moradores e a população do município passem a utilizar e valorizar esses espaços desde o início", finalizou.

Confira o decorado