Primeiro bairro-parque de Pernambuco ganha segundo empreendimento residencial

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Com foco no custo-benefício e lazer completo, o Solar das Paineiras amplia a oferta habitacional no complexo planejado da ACLF, em Paulista

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O primeiro bairro-parque de Pernambuco ganha o seu segundo empreendimento residencial. O Paineiras Bairro-Parque, localizado na Estrada do Frio, no município de Paulista, recebeu o lançamento do Solar das Paineiras. Projetado pela ACLF Empreendimentos. O novo projeto reafirma o compromisso com um padrão de moradia que alia qualidade, convivência e acessibilidade.

O condomínio-clube apresenta-se como uma opção para famílias e jovens profissionais que buscam praticidade sem abrir mão de uma infraestrutura completa. O empreendimento oferece duas opções de planta: unidades de 44 m² com dois quartos, sendo uma suíte, e apartamentos de 54 m² com três quartos, também com uma suíte. Ambos os modelos dispõem de varanda e cozinha, permitindo atender a diferentes perfis de compradores mantendo o padrão de acabamento e um valor competitivo por metro quadrado, segundo a ACLF.

A infraestrutura de lazer é um dos pilares centrais do projeto. O condomínio contará com piscina adulto e infantil, hidromassagem e áreas de lazer externas equipadas, além de espaços voltados à convivência e à segurança. A proposta busca integrar os moradores à dinâmica urbana do bairro-parque, no qual ruas e áreas públicas são concebidas para promover encontros, mobilidade e bem-estar. Dentro do masterplan do Paineiras Bairro-Parque, o Solar das Paineiras destaca-se como a opção residencial mais acessível.

O Paineiras Bairro-Parque ocupa uma área total de mais de 170 mil m² e introduz um novo conceito de moradia no estado. O espaço conta com infraestrutura pública de convivência que inclui praça equipada, restaurante, pontos comerciais, pista de cooper, ciclofaixa e playground. A segurança do local é reforçada por sistemas de última geração, integrando controle de acesso por reconhecimento facial, leitura de placas veiculares e monitoramento por drones.

A chegada do Solar das Paineiras dá continuidade à ocupação do bairro, que teve como primeiro empreendimento o Mirante das Paineiras. O primeiro residencial é composto por cinco torres de 22 pavimentos cada, com unidades de 71 m², três quartos (sendo uma suíte), ampla varanda gourmet e cozinha integrada, além de área de lazer própria integrada a espaços verdes.