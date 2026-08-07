Casarão histórico do Recife Antigo será ocupado por projeto de arte, música e gastronomia

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Edificação do Complexo Niágara S/A, construída no início do século 20, abrigará o Hidden Recife durante temporada de 16 fins de semana

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Um dos imóveis mais charmosos do Recife Antigo se prepara para ganhar vida nova. A partir do dia 27 de agosto, o Complexo Niágara S/A — imponente casarão datado dos princípios do século 20 — será o palco da primeira edição pernambucana do projeto Hidden Recife. A ocupação cultural temporária movimentará a capital ao longo de 16 fins de semana, reunindo apresentações musicais, gastronomia autoral, exposições de artes visuais e espaços de convivência.

Localizado a poucos metros do Marco Zero, no coração do Recife Antigo, o prédio centenário foi o local escolhido para sediar uma experiência imersiva que convida o público a redescobrir a cidade sob uma nova perspectiva. Inspirada em iniciativas internacionais de intervenção e reuso temporário de patrimônios urbanos, a iniciativa promove o encontro entre memória arquitetônica e cultura contemporânea.

Programação dinâmica e renovação semanal



A cada semana, a temporada do Hidden apresentará novidades ao público. O palco principal receberá atrações dedicadas a valorizar a cena musical pernambucana, promovendo também encontros inéditos entre bandas locais e nomes consagrados da música nacional.

Na área gastronômica, a proposta segue a mesma linha colaborativa. A cada fim de semana, chefs convidados assumirão o comando da cozinha, trabalhando em conjunto com produtores, marcas e empreendedores locais. O modelo visa impulsionar a economia criativa da região e celebrar a culinária autêntica do estado. Paralelamente, uma galeria de arte instalada no espaço exibirá obras de artistas pernambucanos.

A experiência no Hidden Recife se diferencia pelo formato democrático e descontraído. Não há reserva de mesas nem serviço tradicional de garçons: o espaço funciona no modelo de autosserviço, permitindo que os visitantes circulem livremente e construam seu próprio roteiro ao longo da noite.

No interior do casarão do Complexo Niágara S/A, o público encontrará um mercado abastecido com rótulos de vinhos, destilados, petiscos e pratos variados. Espalhados pelos salões históricos, diversos lounges foram ambientados como verdadeiras salas de estar — com sofás e poltronas —, criando uma atmosfera intimista e propícia para reunir amigos e celebrar momentos especiais.

Serviço



Projeto: Hidden Recife (1ª Temporada)

Local: Complexo Niágara S/A (Recife Antigo — próximo ao Marco Zero)

Data de abertura: 27 de agosto

Duração: 16 fins de semana

Proposta: Ocupação temporária de patrimônio histórico com música, gastronomia, arte e autosserviço