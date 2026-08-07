Após Recife, Aena lança 'Airport City' de R$ 275 mi em Aracaju

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Iniciativa integra o entorno do terminal sergipano ao tecido urbano com foco em logística, varejo e serviços, projetando mais de nove mil empregos

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A concessionária Aena Brasil deu início a uma nova etapa de desenvolvimento econômico em Sergipe ao lançar, nesta sexta-feira (7), o Plano de Desenvolvimento Imobiliário do Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria. O projeto, fundamentado no conceito internacional de Airport City (Cidade Aeroportuária), prevê atrair R$ 275 milhões em investimentos privados, viabilizar até 146 mil metros quadrados de área construída e gerar mais de 9 mil empregos diretos e indiretos na região metropolitana.

O anúncio oficial contou com a presença de autoridades do setor de aviação e infraestrutura, incluindo o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, o diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Tiago Faierstein, o Secretário Nacional de Aviação Civil, Daniel Longo, e diretores da Aena Brasil.

Com uma área total disponível de 397 mil m², o plano visa transformar a área do entorno do aeroporto sergipano em um polo atrativo para negócios de diferentes segmentos.

Polo Logístico: aproveitando a demanda do e-commerce e do setor petrolífero local, o terreno abrigará condomínios logísticos. Há previsão para um empreendimento monousuário de até 87 mil m² de Área Bruta Locável (ABL) e uma área expansível em fases que pode atingir 100 mil m² de ABL.

Varejo e Hotelaria: implantação de estruturas voltadas ao comércio regional, serviços especializados e hospedagem, integrando o aeroporto à rotina urbana da capital.

O lançamento ocorre respaldado pelo crescimento operacional do terminal. Em 2025, o Aeroporto de Aracaju movimentou 1,37 milhão de passageiros — um avanço de 20% em relação a 2019 e de 7,1% frente a 2024. No primeiro semestre de 2026, a movimentação manteve ritmo de alta, crescendo 5,4% na comparação anual.

"A combinação entre área disponível, integração urbana e localização privilegiada cria condições para atrair novos investimentos, gerar emprego, ampliar renda e fortalecer a competitividade de Sergipe", destacou Joaquín Rodríguez, Diretor-Geral da Aena Brasil.

Na sequência do Recife



A apresentação do plano para Aracaju consolida a estratégia da Aena de rentabilizar e diversificar o uso dos terrenos aeroportuários no Brasil. A capital sergipana é a segunda da rede a receber o projeto de Real Estate, dando continuidade ao plano pioneiro já apresentado para o Aeroporto Internacional do Recife – Guararapes / Gilberto Freyre.

No terminal pernambucano — o principal hub de conexões da concessionária no Nordeste —, o Plano de Desenvolvimento Imobiliário foi desenhado com escala proporcional à sua relevância operacional, com aproveitamento do alto volume de processamento de cargas para atrair centros de distribuição de grande escala, além da destinação de áreas para complexos hoteleiros voltados ao turismo de negócios e lazer, além de edifícios corporativos, centros médicos e acadêmicos.

O projeto também prevê o desenvolvimento de tiras comerciais (strip malls) e espaços convenientes para passageiros e moradores do entorno. A expansão gradual do modelo para outros aeroportos sob gestão da Aena no país segue em vigência, respeitando as vocações econômicas e demandas imobiliárias de cada praça.