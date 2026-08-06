Mesmo com corte para 14% ao ano, juros continuam travando crédito e investimentos, alerta Abrainc

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Segundo a entidade, a manutenção prolongada da Selic em terreno restritivo afasta novos aportes, adia a execução de projetos e encarece o crédito

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A recente redução de 0,25 ponto percentual na Taxa Selic, posicionando a taxa básica de juros em 14% ao ano, pouco altera o cenário de crédito altamente restritivo vivido por famílias e empresas no Brasil. A avaliação é da Associação Brasileira de Incorporadoras (ABRAINC), que defende uma aceleração no ritmo de cortes para aliviar os orçamentos, expandir o acesso ao financiamento e reestimular a atividade econômica.

Embora veja com bons olhos a continuidade da trajetória de queda, a entidade adverte que o custo do capital em patamares elevados permanece sufocando a capacidade produtiva e de consumo do país. Para a associação, a responsabilidade fiscal precisa caminhar lado a lado com uma flexibilização monetária mais incisiva.

"Apoiamos a responsabilidade fiscal e monetária, mas entendemos que os juros precisam ser reduzidos de forma mais acelerada. O crédito continua caro para famílias e empresas, limitando investimentos, consumo e a capacidade de financiamento da economia. É fundamental avançar em um ciclo mais consistente e rápido de redução dos juros para recuperar com mais força a capacidade de crescimento do país", afirma Luiz França, presidente da Abrainc.

O impacto prolongado dos juros altos sobre as empresas é visível nos indicadores do setor produtivo. Dados da Serasa Experian apontam que o Brasil registrou 2.466 pedidos de recuperação judicial em 2025 — uma alta de 12,9% em relação ao ano anterior e o maior volume já contabilizado desde o início da série histórica, em 2012. No primeiro trimestre de 2026, a pressão sobre o caixa das companhias continuou, acumulando 194 novas solicitações de recuperação judicial.

Segundo a entidade, a manutenção prolongada da Selic em terreno restritivo afasta novos aportes, adia a execução de projetos e encarece o crédito de longo prazo, vital para setores estruturantes como a incorporação imobiliária.

"O setor produtivo depende diretamente de financiamento de longo prazo. Com uma descompressão mais acelerada da política monetária, poderíamos aliviar o custo para as famílias e destravar investimentos que hoje aguardam condições melhores. O resultado de uma queda mais célere seria uma economia mais dinâmica, com maior geração de empregos, aumento dos investimentos e fortalecimento do crescimento econômico", conclui França.

Diante do cenário atual de "inflação sob controle", a Abrainc reitera que intensificar a queda dos juros é a chave para restaurar a confiança de consumidores e empresários, destravar o crédito e consolidar as bases para um crescimento econômico sustentável.