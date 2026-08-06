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Mesmo com corte para 14% ao ano, juros continuam travando crédito e investimentos, alerta Abrainc

Segundo a entidade, a manutenção prolongada da Selic em terreno restritivo afasta novos aportes, adia a execução de projetos e encarece o crédito

Por Lucas Moraes Publicado em 06/08/2026 às 17:17
Abrainc reitera que intensificar a queda dos juros &eacute; a chave para restaurar a confian&ccedil;a de consumidores e empres&aacute;rios
Abrainc reitera que intensificar a queda dos juros é a chave para restaurar a confiança de consumidores e empresários - Divulgação

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A recente redução de 0,25 ponto percentual na Taxa Selic, posicionando a taxa básica de juros em 14% ao ano, pouco altera o cenário de crédito altamente restritivo vivido por famílias e empresas no Brasil. A avaliação é da Associação Brasileira de Incorporadoras (ABRAINC), que defende uma aceleração no ritmo de cortes para aliviar os orçamentos, expandir o acesso ao financiamento e reestimular a atividade econômica.

Embora veja com bons olhos a continuidade da trajetória de queda, a entidade adverte que o custo do capital em patamares elevados permanece sufocando a capacidade produtiva e de consumo do país. Para a associação, a responsabilidade fiscal precisa caminhar lado a lado com uma flexibilização monetária mais incisiva.

"Apoiamos a responsabilidade fiscal e monetária, mas entendemos que os juros precisam ser reduzidos de forma mais acelerada. O crédito continua caro para famílias e empresas, limitando investimentos, consumo e a capacidade de financiamento da economia. É fundamental avançar em um ciclo mais consistente e rápido de redução dos juros para recuperar com mais força a capacidade de crescimento do país", afirma Luiz França, presidente da Abrainc.

O impacto prolongado dos juros altos sobre as empresas é visível nos indicadores do setor produtivo. Dados da Serasa Experian apontam que o Brasil registrou 2.466 pedidos de recuperação judicial em 2025 — uma alta de 12,9% em relação ao ano anterior e o maior volume já contabilizado desde o início da série histórica, em 2012. No primeiro trimestre de 2026, a pressão sobre o caixa das companhias continuou, acumulando 194 novas solicitações de recuperação judicial.

Segundo a entidade, a manutenção prolongada da Selic em terreno restritivo afasta novos aportes, adia a execução de projetos e encarece o crédito de longo prazo, vital para setores estruturantes como a incorporação imobiliária.

"O setor produtivo depende diretamente de financiamento de longo prazo. Com uma descompressão mais acelerada da política monetária, poderíamos aliviar o custo para as famílias e destravar investimentos que hoje aguardam condições melhores. O resultado de uma queda mais célere seria uma economia mais dinâmica, com maior geração de empregos, aumento dos investimentos e fortalecimento do crescimento econômico", conclui França.

Diante do cenário atual de "inflação sob controle", a Abrainc reitera que intensificar a queda dos juros é a chave para restaurar a confiança de consumidores e empresários, destravar o crédito e consolidar as bases para um crescimento econômico sustentável.

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