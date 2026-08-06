Marriott reforça investimentos no Brasil com giro pelo Nordeste

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Paralelamente ao segmento de luxo, a Marriott consolida sua presença na região por meio da marca City Express by Marriott, com unidades em PE

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A estratégia de expansão da Marriott International no Brasil segue reforçando o compromisso com investimentos no litoral do Nordeste. Em uma série de visitas técnicas e institucionais aos empreendimentos do Grupo PGA e da Fábrica de Hotéis Development, o vice-presidente de Desenvolvimento da companhia no País, Paulo Mancio, garantiu o avanço do programa de crescimento da rede hoteleira no território nacional.

O roteiro do executivo teve como um dos pontos centrais o estado da Paraíba, no Polo Turístico Cabo Branco, em João Pessoa, onde acontecem as obras do futuro The Westin João Pessoa. Desenvolvido pelo Grupo PGA em parceria com a Construtora Delta — responsável também pela execução da obra —, o resort desponta como um dos maiores aportes privados em hotelaria de luxo em andamento na região.

Com investimento superior a R$ 300 milhões e previsão de inauguração para o último trimestre de 2028, o complexo contará com mais de 250 acomodações, entre suítes premium e vilas exclusivas. A estrutura incluirá ainda o consagrado Heavenly Spa by Westin, centro de convenções, restaurantes temáticos e um conceito focado em bem-estar e sustentabilidade.

Paralelamente ao segmento de luxo, a Marriott consolida sua presença na região por meio da marca City Express by Marriott. A iniciativa, fruto da parceria entre a Fábrica de Hotéis Development e o Grupo PGA, prevê a implantação de 30 hotéis ao longo dos próximos 15 anos, totalizando investimentos superiores a R$ 1 bilhão e marcando uma das maiores plataformas de crescimento da marca na América Latina.

As primeiras aberturas dessa nova fase já têm cronograma definido. As unidades de Suape e Porto de Galinhas, em Pernambuco, serão inauguradas em 2027, seguidas pela abertura da unidade de Natal, no Rio Grande do Norte, em 2028. A rede também projeta um novo hotel no Centro Histórico do Recife.