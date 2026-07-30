Recife lidera valorização dos imóveis, com alta de 28,51% em 12 meses
Segundo Abecip, capital pernambucana avança 0,44% em junho e acumula 8,87% no primeiro semestre, maior resultado entre as cidades pesquisadas
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Recife manteve a liderança na valorização dos imóveis residenciais em junho. Os preços subiram 0,44% no mês, acima dos 0,29% registrados em maio e também acima da alta nacional de 0,38%, segundo o IGMI-R Abecip.
Em 12 meses, a valorização na capital pernambucana avançou de 28,07% para 28,51%, a maior entre as cidades pesquisadas e mais de 11 pontos percentuais acima da média brasileira de 17,49%.
No primeiro semestre, Recife acumulou alta de 8,87%, também o maior resultado do levantamento, ante avanço nacional de 4,99%. O desempenho confirma a capital como o mercado residencial mais valorizado entre as praças acompanhadas pelo índice.
Sobre o IGMI-R
O Índice Geral do Mercado Imobiliário Residencial (IGMI-R) é elaborado pela FGV/IBRE com dados da Abecip e acompanha a evolução dos preços dos imóveis residenciais no Brasil, com recortes nacional e por capitais. O indicador permite monitorar a dinâmica do mercado imobiliário urbano ao longo do tempo.
Sobre a Abecip
A Abecip representa o setor de crédito imobiliário e poupança no Brasil e acompanha a evolução do financiamento habitacional e dos principais indicadores do mercado residencial.