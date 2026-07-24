Vila Galé abre hotel no Paiva e já mira Centro Histórico para futura operação no Recife

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A Reserva do Paiva, bairro planejado de alto padrão no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife, é o segundo destino do Vila Galé em Pernambuco. Jorge Rebelo de Almeida, presidente e fundador do grupo português, e Luís Henrique Valverde, CEO da Brennand Desenvolvimento Imobiliário, anunciaram formalmente o acordo de retomada da edificação que anteriormente abrigou o Sheraton do Paiva, selando a expansão da rede hoteleira no Estado, que também conta com o Vila Galé Eco Resort do Cabo. A abertura está marcada para 15 de outubro. E Jorge Rebelo já avisa que procura um imóvel no Centro Histórico para repetir no Recife modelos de hotéis que estão se consolidando em São Luís (MA) e em João Pessoa (PB).



“Nós vamos transformá-lo. Ele vai continuar a ter condições para eventos, temos condições fabulosas para eventos, como de resto, as generalidades dos hotéis próprios que nós temos feito no Nordeste, têm salas com 1.000 metros. Este aqui tem uma de 800 e outra de 400, mais quatro salas. Portanto, tem um foyer incrível, tem quatro restaurantes… Embora faltava-lhe uma componente mais de resort, e ele vai passar a ser também e vai atrair os clientes de resort, que é a nossa principal clientela no Brasil”, adiantou o empresário português sobre a operação no Paiva, em evento nesta sexta-feira (24).

Estrutura do antigo Sheraton segue preservada e passa por reformas para o novo Vila Galé - JC Estrutura do antigo Sheraton segue preservada e passa por reformas para o novo Vila Galé - JC Estrutura do antigo Sheraton segue preservada e passa por reformas para o novo Vila Galé - JC

Para dar cara de resort ao hotel, Rebelo planeja quatro piscinas, um parque aquático para crianças, uma piscina aquecida no spa e transformação do beach club “vai ficar um espetáculo, como vão ver”, assegura.

Embora aposte alto nas operações voltadas a famílias e turismo de verão, Rebelo acredita que o Brasil precisa olhar para os seus centros históricos. Vila Galé Collection das Artes será o primeiro hotel da rede na Paraíba, com 300 quartos no prédio histórico do antigo Colégio Diocesano Pio XII. Já no Maranhão, o Vila Galé Collection Ópera, no prédio da antiga Casa do Maranhão, e o Vila Galé Collection Poesia na antiga defensoria pública. O avanço do modelo no Nordeste também deve chegar a Pernambuco. “Estou em busca de imóveis”, revelou o presidente do Vila Galé.



“Eu espero que os três Vila Galé (incluindo operação no centro do Rio de Janeiro)que vamos recuperar deem o exemplo para vermos outras pessoas vindo atrás para fazer mais negócios nos centros. O Brasil tem que acreditar agora e voltar a dizer não é um investimento só para o turista. É para quem mora aqui. Uma cidade que não recupera o seu centro histórico, é uma cidade sem alma”.



O Vila Galé Reserva do Paiva Lifestyle Resort Hotel, Convention, SPA & Beach Club terá 298 apartamentos, entre eles uma suíte presidencial. A área de lazer contará com três piscinas — uma delas coberta, no Spa Satsanga —, parque aquático, jacuzzi, academia e um beach club com bar e restaurante próprios, além de novo projeto paisagístico. Na gastronomia, são quatro opções: Inevitável, Cervejaria Portuguesa, Massa Fina e o restaurante do Beach Club Vila Galé.



O empreendimento também deve se firmar como um dos principais polos de eventos do estado. Serão 13 salas para convenções e eventos corporativos e sociais, entre elas um salão com capacidade para 1,1 mil pessoas sentadas. Já o foyer, de 1.290 metros quadrados, comporta até 1,4 mil convidados — dimensões que reforçam a vocação do hotel para o segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibition), voltado para reuniões, incentivos, conferências e exposições.



"O Paiva está numa nova dinâmica atraindo incorporadoras novas, construtoras novas e que coloca a gente num patamar interessante. Observem: o Paiva é o último espaço de qualidade do litoral de Pernambuco e ao lado do Recife. Temos aqui um diamante agora pronto com infraestrutura, com comércio, com serviço, com hotelaria. Todos eles [projetos] muito bem vendidos, com precificação excelente e clientes satisfeitos", diz Luís Henrique Valverde.

Criado em 1986 e com operações também na Espanha, Cuba e Portugal, o Vila Galé soma mais 13 hotéis em operação no Brasil e outros oito em desenvolvimento em estados brasileiros. O empreendimento que chega ao Paiva marca a 53ª operação do grupo.

