Pernambucanos aceleram doação de imóveis antes de alta de imposto

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Atos em Cartórios de Notas crescem significativamente enquanto a proximidade de 2027 abre caminho para o aumento da tributação no País

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Famílias pernambucanas que pretendem transferir imóveis para filhos e herdeiros estão diante daquela que pode ser a última oportunidade de realizar a operação sob as regras atuais do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD). Embora os impactos variem consideravelmente entre as diferentes regiões do País, a entrada em vigor da Reforma Tributária promete tornar a transmissão patrimonial mais onerosa em praticamente todo o território nacional. A mudança, que deve ser sentida a partir de 2027, ocorrerá tanto pela elevação de alíquotas quanto pela adoção generalizada do valor de mercado dos bens como base de cálculo.

Esse cenário de incertezas já provoca um reflexo imediato nos Cartórios de Notas do Estado. Dados recentes revelam que, em 2025, foram realizadas 1.588 escrituras públicas de doação de imóveis em Pernambuco. O número representa o segundo maior volume de toda a série histórica e consolida um crescimento expressivo de 64% em relação a 2020, ano em que foram registrados 965 atos.

Esse avanço consistente — que teve seu ápice no recorde de 2.115 escrituras em 2024 e registrou 1.275 em 2023 — mostra uma clara mudança de comportamento, com as famílias priorizando o planejamento sucessório para mitigar os impactos fiscais futuros.

A reestruturação tributária não afetará todos os estados da mesma maneira. O desenho das novas regras divide o país em três realidades distintas. No primeiro grupo estão os estados que atualmente adotam alíquotas fixas para o imposto de doação e herança, como São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo, Amazonas, Alagoas, Amapá, Rio Grande do Norte e Roraima. Para essas regiões, a principal transformação será a obrigatoriedade de implementação de alíquotas progressivas, o que fará com que a taxação aumente proporcionalmente ao valor do patrimônio transmitido, podendo alcançar o teto nacional de 8%.

Por outro lado, em estados que já trabalham com o modelo progressivo, o peso da reforma se dará na base de cálculo do imposto. Esse é o caso de Pernambuco, além de Rio de Janeiro, Bahia, Goiás, Ceará, Santa Catarina, Mato Grosso, Paraíba, Tocantins, Acre, Sergipe e Mato Grosso do Sul. A nova regulamentação nacional estabelece diretrizes para que o imposto seja calculado com base no valor real de mercado dos bens, e não mais por avaliações defasadas. Na prática, isso elevará de forma significativa o valor final a ser recolhido pelos herdeiros, mesmo sem qualquer alteração nas alíquotas vigentes.

Existe ainda uma terceira realidade, considerada a mais severa. Estados como Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Pará, Maranhão, Rondônia e Piauí correm o risco de sofrer os dois impactos de forma simultânea, enfrentando tanto o reajuste para cima em suas alíquotas máximas quanto a aplicação de critérios muito mais rígidos na avaliação do patrimônio.

Como as alterações dependem da aprovação de leis estaduais específicas — e toda mudança sancionada precisa respeitar os princípios constitucionais da anterioridade anual e da noventena —, o ano de 2026 converteu-se na última janela estratégica para quem deseja organizar a sucessão familiar. A expectativa é que os novos modelos de cobrança passem a produzir efeitos plenos a partir de janeiro de 2027.

Para garantir a incidência das regras atuais e evitar surpresas com a valorização imobiliária, a modalidade mais procurada nos cartórios tem sido a doação com reserva de usufruto. Trata-se de um mecanismo onde os pais transferem a propriedade legal do imóvel para os filhos, mas mantêm o direito de uso, moradia, administração e até o recebimento de eventuais aluguéis do bem de forma vitalícia.

"As discussões em torno da Reforma Tributária têm despertado um interesse cada vez maior das famílias pernambucanas pelo planejamento sucessório. Muitas pessoas passaram a buscar informações e alternativas para organizar a transferência patrimonial de forma antecipada, segura e transparente. A escritura pública de doação, especialmente quando associada a mecanismos como a reserva de usufruto, permite estruturar essa sucessão com previsibilidade jurídica e maior tranquilidade para todos os envolvidos, independentemente das futuras alterações tributárias que venham a ser implementadas", afirma Dayse Nunes, presidente do Colégio Notarial do Brasil – Seccional Pernambuco (CNB/PE).



