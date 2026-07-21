MRV expande atuação em Pernambuco com novo lançamento residencial em Paulista
Com aporte de R$ 8 milhões em melhorias urbanas na região, construtora lança nova fase de complexo residencial que soma R$ 300 milhões em VGV
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A construtora MRV, empresa pertencente ao Grupo MRV&CO, anunciou a expansão de suas operações no mercado imobiliário de Pernambuco com o lançamento de um novo módulo do empreendimento Pontal de Maracaípe. Localizado no bairro do Fragoso, no município de Paulista, o projeto injetará mais 150 unidades habitacionais na região.
O novo lançamento integra um complexo residencial de grande porte estabelecido pela companhia na localidade. O plano habitacional já conta com o Pontal de Atalaia, cujas chaves já foram entregues aos proprietários, e com o Pontal de Itamaracá, que se encontra em fase avançada de obras. Juntos, os três residenciais somam um Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 300 milhões, totalizando 1.352 apartamentos de dois quartos, com plantas que oferecem opções de varanda ou quintal privativo.
Para além da oferta de novas moradias, a consolidação do complexo residencial tem provocado transformações na infraestrutura do bairro do Fragoso. A MRV reportou um investimento superior a R$ 8 milhões em obras de mitigação e melhorias urbanas no entorno dos condomínios. O aporte financeiro foi destinado à pavimentação e revitalização de ruas, implantação de projetos de paisagismo e modernização do sistema de iluminação pública na vizinhança.
Alessandro Almeida, Diretor Comercial da MRV no Nordeste, destaca que a dinâmica de atuação da companhia na cidade vai além dos canteiros de obras. Segundo o executivo, o projeto cumpre um papel social e econômico importante ao combinar a oferta de habitação com preços acessíveis à criação de postos de trabalho, geração de renda local e requalificação do espaço urbano.
O projeto do Pontal de Maracaípe foi desenhado para alinhar conveniência e sustentabilidade. Na área comum, os moradores terão acesso a uma estrutura de lazer que inclui piscinas adulto e infantil, churrasqueira, espaço gourmet, salão de festas com copa, praça e gazebo. Alinhado às novas tendências de consumo, o condomínio também contará com um espaço market, uma área destinada a facilidades de conveniência interna.
No interior dos apartamentos, o padrão de entrega inclui piso laminado nos dormitórios e acabamento em cerâmica na cozinha e no banheiro. Visando a preservação ambiental e a redução de custos condominiais, as unidades serão entregues com dispositivos reguladores que economizam água.
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De acordo com a diretoria da empresa, o perfil do empreendimento atrai tanto famílias que buscam o primeiro imóvel próprio quanto investidores que apostam no vetor de crescimento e valorização imobiliária da Região Metropolitana do Recife. A iniciativa reforça o posicionamento da marca em fornecer habitação de qualidade com infraestrutura completa em mercados em pleno desenvolvimento.