Com nova orla e legislação, Jaboatão comemora valorização imobiliária e espera novos empreendimentos

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O novo cenário urbano impulsionou o anúncio de importantes lançamentos imobiliários na região, incluindo empreendimentos de grandes incorporadoras

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As intervenções do Projeto Orla, que incluem melhorias na Avenida Senador Sérgio Guerra, novo calçadão, infraestrutura urbana acessível, iluminação em LED, paisagismo, Parcão e áreas de convivência, além de atualizações na legislação municipal, têm animado os investidores imobiliários e o poder público em Jaboatão dos Guararapes.

O novo cenário urbano impulsionou o anúncio de importantes lançamentos imobiliários na região, entre eles o Piedade Prince, da Pernambuco Construtora; o Beach Class Candeias, da Moura Dubeux; e o Wave Beira-Mar, da Poupec Incorporadora. Os empreendimentos ampliam a oferta habitacional e reforçam o potencial de desenvolvimento da orla e adjacências. Os investimentos públicos na orla somam R$ 25 milhões.

O secretário executivo de Habitação e Regularização Fundiária do município, Luiz Byron, avalia que Jaboatão vive um momento favorável para a expansão do setor imobiliário. “Os investimentos públicos em infraestrutura, mobilidade, requalificação urbana e regularização fundiária têm fortalecido a confiança do setor privado e ampliado o interesse de grandes incorporadoras pelo município. Nosso compromisso é continuar criando as condições para que Jaboatão se consolide cada vez mais como um dos principais destinos para investimentos imobiliários”, destacou.

Os dados mais recentes do Índice FipeZap de venda residencial apontam valorização de 0,96% no preço dos imóveis (último mês de abril) na cidade. No acumulado de 12 meses, a variação supera mais que o dobro da inflação e bate os 10,60% (todas as tipologias). No Recife, por exemplo, os últimos 12 meses até abril variaram 5,71%, segundo a mesma pesquisa.

“Nós vemos o mercado do Jaboatão dos Guararapes com interesse, especialmente na orla de Piedade e Candeias, onde os novos lançamentos e o desempenho das vendas revelam uma demanda reprimida na região. Esse cenário é fruto do trabalho e do diálogo com o poder público, que revisou processos e tornou o licenciamento muito mais célere, beneficiando moradores e investidores do município”, afirma o presidente da Ademi-PE, Leonardo Pessoa de Queiroz.

Para o prefeito Mano Medeiros, os novos investimentos demonstram que as obras públicas têm papel decisivo na transformação da cidade. “Quando investimos na requalificação da nossa orla, estamos promovendo qualidade de vida para a população, valorizando o espaço público e criando um ambiente favorável para investimentos”, disse Mano Medeiros.

No início deste ano, Jaboatão também atualizou as normas de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo. O novo marco regulatório tem como foco a modernização administrativa e a segurança jurídica, visando consolidar o município como um polo estratégico para o mercado imobiliário e o setor produtivo na Região Metropolitana do Recife.

A lei estabelece a integração com o Licenciamento Autodeclaratório Integrado (LAI), com construções habitacionais unifamiliares podendo ser iniciadas sem a necessidade de análise prévia da gestão municipal; além do fim da exigência de um número mínimo obrigatório de vagas de estacionamento, permitindo projetos arquitetônicos mais flexíveis; critérios mais nítidos para acessos viários e operações de carga e descarga; e exigência de integração entre arborização interna e soluções de sustentabilidade.