Casa Orange amplia investimentos no Recife e diversifica projetos do alto padrão ao Minha Casa Minha Vida
Com VGV de R$ 900 milhões e sob nova liderança corporativa, construtora aposta em parcerias e habitação econômica para consolidar sua expansão
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A construtora Casa Orange anunciou uma aceleração em seus planos de expansão no mercado imobiliário de Pernambuco, impulsionada por um volume de R$ 900 milhões em Valor Geral de Vendas (VGV). Ao todo, a empresa soma 11 empreendimentos entre obras em andamento e lançamentos. A nova fase da companhia é marcada por uma diversificação de seus segmentos de atuação na Região Metropolitana do Recife, expandindo suas fronteiras do mercado de luxo até a habitação de interesse social.
O grande destaque dessa estratégia de diversificação é a entrada no segmento econômico através do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). Em uma parceria com a construtora Tenório Simões, a Casa Orange lançou o Città José Rufino. Localizado no Barro, o projeto contará com 312 unidades habitacionais destinadas a ampliar o acesso à moradia para famílias de média e baixa renda.
Essa movimentação coincide com uma importante mudança no comando da empresa. O diretor de operações Frederico Mello assume oficialmente o cargo de CEO, após um processo de transição planejado ao longo dos últimos dois anos. Sob a sua liderança, a Casa Orange pretende otimizar seu landbank, atualmente avaliado em R$ 1,7 bilhão, com terrenos distribuídos estrategicamente entre Pernambuco e São Paulo.
"Com um portfólio que reúne empreendimentos de alto padrão, residenciais compactos e habitação econômica, a Casa Orange reforça sua estratégia de crescimento sustentável e diversificação, mantendo presença em diferentes segmentos do mercado imobiliário e ampliando sua participação em regiões estratégicas", diz Mello.
Além da forte aposta no segmento popular, a construtora mantém firme sua presença nos nichos de alto valor agregado e serviços no Recife. Na Avenida Boa Viagem, a empresa marca seu retorno à orla com o Casamar, um projeto de altíssimo padrão com apenas 13 unidades exclusivas (uma por andar) de 157 m².
Ainda na Zona Sul, a empresa celebra o sucesso de vendas do Residencial Abelardo da Hora, um complexo de studios, lofts e duplex com serviços integrado ao Centro Empresarial Queiroz Galvão, que teve 100% de suas 264 unidades comercializadas logo após o lançamento.
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Na Zona Norte, a consolidação da nova fase da marca veio com a entrega recente do edifício Allegro, nas Graças e novos empreendimentos no Parnamirim e Rosarinho.