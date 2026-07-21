Ademi-PE debate inovação e produtividade na construção nesta quarta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Voltado para empresários, engenheiros e gestores, o evento coloca em pauta soluções de engenharia e tecnologia capazes de impactar CAPEX e VGV

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A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) realiza, nesta quarta-feira (22), a partir das 9h, o Pré-Fórum Ademitec – Inovação na Construção. O encontro técnico, realizado na na sede da instituição, no Espinheiro, vai funcionar como uma prévia estratégica para o Fórum Ademitec, o principal evento de tecnologia imobiliária do Estado, marcado para o período de 15 a 17 de setembro.

Voltado para empresários, engenheiros e gestores do setor, o evento coloca em pauta soluções de engenharia e tecnologia capazes de impactar diretamente o Custo de Capital (CAPEX) e o Valor Geral de Vendas (VGV) dos empreendimentos em Pernambuco.

"O Pré-Fórum Ademitec é uma oportunidade indispensável para alinhar o mercado local com as tendências globais de engenharia e gestão antes do nosso grande encontro em setembro", afirma o presidente da Ademi-PE, Leonardo Pessoa de Queiroz. De acordo com o dirigente, a iniciativa encurta caminhos para o planejamento das empresas. "Antecipar essas discussões técnicas nos permite chegar ao Fórum Ademitec com diagnósticos muito mais maduros, prontos para acelerar a aplicação prática dessas inovações diretamente nos canteiros de obras de Pernambuco".

O ciclo de palestras começa às 9h10 com o especialista Marcos Souza, que acumula mais de 15 anos de atuação no mercado de elevadores. Ele conduzirá o painel sobre transporte vertical, detalhando como identificar falhas de planejamento que elevam os custos e reduzem a área vendável das edificações.

Logo em seguida, às 9h50, a engenheira de produção Emanuelle Ferreira da Silva — que traz na bagagem duas décadas de experiência no setor siderúrgico — apresenta o painel "Industrialização como Vetor de Produtividade". A especialista vai abordar o uso prático de metodologias globais de gestão, como Lean Manufacturing e WCM (World Class Manufacturing), para otimizar processos e elevar a eficiência operacional nos canteiros.

Na segunda metade da manhã, o foco se volta para a infraestrutura e novos materiais. Às 10h30, o engenheiro civil Carlos Henrique Rodrigues detalha os impactos da norma ABNT NBR 17247. Ele apresentará as vantagens de segurança e eficiência do sistema de aço revestido com polietileno nas redes de gás do futuro. O encerramento do evento acontece às 11h10 com o engenheiro Marcelo Silveira, que traz sua experiência técnica para apresentar o "PavPlus", sistema focado em conciliar inovação, economia e produtividade em pavimentação.