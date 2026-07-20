RI Digital supera 12 milhões de pedidos no primeiro semestre e consolida modernização dos cartórios

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No primeiro semestre de 2026, a plataforma oficial de serviços digitais de Registros de Imóveis, o RI Digital, registrou a marca de 12.128.403 solicitações para emissão de certidões, registros e pesquisas patrimoniais. O volume representa um salto de 15,8% em comparação ao mesmo período de 2025, quando haviam sido contabilizados pouco mais de 10,4 milhões de pedidos. O avanço contínuo reflete o processo de modernização do sistema registral brasileiro, focado em tornar o atendimento mais ágil, seguro e acessível para cidadãos, empresas e profissionais do mercado imobiliário.

Entre as diversas facilidades buscadas pelos usuários na internet, a pesquisa prévia foi a campeã em crescimento proporcional, disparando 48,9% ao saltar de 494,8 mil para 736,9 mil solicitações. Esse serviço permite identificar rapidamente as matrículas imobiliárias vinculadas a um determinado CPF ou CNPJ.

Logo atrás ficou o e-Protocolo, sistema que permite o envio eletrônico de títulos para registro, com uma alta de 45,43%, alcançando a marca de 1,22 milhão de pedidos.

Outras ferramentas virtuais também registraram avanços notáveis no período: a e-Intimação cresceu 31,4%, o monitor registral subiu 23% e a intimação SEIC teve incremento de 19,9%. Em termos absolutos, no entanto, a certidão digital continua sendo o verdadeiro motor da plataforma. O serviço ultrapassou 5,68 milhões de emissões no semestre, um avanço de 15,5% em relação ao ano anterior, consolidando-se como o documento mais requisitado pelos brasileiros.

Consolidação da segurança jurídica digital



A expansão evidencia a consolidação de um novo modelo de atendimento baseado na integração tecnológica e na desburocratização. Para o presidente do Registro de Imóveis do Brasil (RIB), Ari Pires, essa mudança de comportamento veio para ficar e tende a se intensificar nos próximos anos.

"O crescimento demonstra que a transformação digital do Registro de Imóveis é uma realidade consolidada e que a população está cada vez mais confortável em utilizar os serviços eletrônicos. Nosso compromisso é continuar investindo em inovação, integração e segurança para que acessar os serviços registrais seja uma experiência cada vez mais simples, rápida e presente no dia a dia dos brasileiros", afirma Pires.

O fenômeno da digitalização não se restringe aos maiores centros urbanos e mostra forte capilaridade pelo interior do país. Em termos proporcionais, o Rio Grande do Norte liderou a expansão nacional com um crescimento de 144,6%, elevando seus atendimentos virtuais de 21,9 mil para 53,6 mil. O Ceará também mais do que dobrou sua movimentação, registrando alta de 110,3%. Outros estados como Mato Grosso (+78,4%), Tocantins (+67,4%) e Maranhão (+59,1%) também figuram no topo dos maiores crescimentos percentuais.

Por outro lado, quando o assunto é o volume bruto de transações, os estados com mercados imobiliários mais adensados mantêm a liderança isolada. São Paulo encabeça a lista nacional com folga, somando 7,29 milhões de solicitações no semestre. O Paraná aparece na vice-liderança com 3,36 milhões, seguido de perto por Minas Gerais (2,74 milhões), Santa Catarina (2,23 milhões) e Rio Grande do Sul, que ultrapassou a marca de 1,64 milhão de acessos eletrônicos. Também se destacaram os estados de Goiás, Mato Grosso e Rio de Janeiro, todos orbitando a faixa de quase um milhão de pedidos cada.

Desenvolvido pelos próprios registradores, o RI Digital integra oficialmente todas as unidades de Registro de Imóveis dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. A plataforma elimina barreiras geográficas e reduz o tempo de espera ao reunir ferramentas cruciais para a segurança jurídica de transações imobiliárias.

As certidões emitidas pelo sistema possuem a mesma validade jurídica daquelas obtidas presencialmente no balcão dos cartórios. Além delas, as modalidades de pesquisa prévia e qualificada funcionam como importantes mecanismos de transparência, mapeando vínculos atuais e anteriores de bens e direitos imobiliários para mitigar riscos de fraudes ou prejuízos financeiros.

A plataforma é gerida pelo Registro de Imóveis do Brasil (RIB), entidade nacional que representa os oficiais da categoria e reúne 24 associações estaduais, congregando mais de 3.600 registradores em todo o território nacional com o objetivo de fortalecer o ambiente de negócios e o desenvolvimento econômico do país.