Arco Metropolitano abre caminho para modelo de "cidade compacta" em Pernambuco
Com investimento de R$ 632 milhões, nova rodovia desafia o Estado a romper com o histórico de crescimento desordenado do Grande Recife
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As obras do Arco Metropolitano de Pernambuco, impulsionadas pelo aporte de R$ 632 milhões, dão chance para o Estado debater novos modelos de urbanização que ocupem o traçado da rodovia de maneira organizada e economicamente sustentável. Historicamente, vias projetadas para serem rotas expressas, como a BR-101 e trechos da BR-232, foram progressivamente engolidas pelo crescimento desordenado das cidades. Sem regras rígidas de uso do solo, o trânsito local passou a competir com o fluxo pesado de cargas, gerando gargalos que são sentidos até a atualidade. Para evitar que esse cenário se repita, o planejamento do Arco Metropolitano precisa incluir o planejamento e proteção territorial como prioridade da sua concepção.
Em debate na Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE), nesta terça-feira (14), representantes do Departamento de Estradas e Rodagens (DER-PE), da Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas (CONDEPE/FIDEM) e o setor produtivo apontaram como caminho o modelo urbano que vai de encontro ao espraiamento urbano — expansão sem limites que cria bairros distantes e isolados. A nova diretriz aposta na cidade compacta, uma estratégia que prioriza o adensamento de núcleos populacionais que já possuem infraestrutura e serviços públicos estruturados, em vez de fomentar habitações dispersas e desconexas ao longo da rodovia.
Na prática, isso significa focar no crescimento planejado de cidades que já estão na área de influência do Arco, a exemplo de Moreno e Vitória de Santo Antão. Ao concentrar o desenvolvimento nesses polos, o Estado colheria benefícios em três grandes frentes: a preservação do cinturão verde da região metropolitana, impedindo o avanço predatório sobre áreas de mata e mananciais; redução dos custos públicos para a expansão e manutenção de redes de água, saneamento, energia e transporte metropolitano e a não criação de "vazios urbanos".
Para viabilizar a experiência da cidade compacta, o controle sobre a ocupação futura das margens da rodovia precisa ser rigoroso. O diretor-presidente do DER-PE, André Fonseca, ressalta que o sucesso da via expressa a longo prazo depende diretamente de impedir que ela vire uma avenida urbana comum.
"Parte do que está escrito ali depende muito, principalmente a ocupação futura da área onde o traçado do Arco Metropolitano vai passar, do controle de não ocupar desordenadamente e não atrapalhar um eixo de desenvolvimento das cidades", alertou.
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Ele reforça que as rodovias precisam ser planejadas para induzir a "criação de novos polos industriais logísticos, valorização de novos eixos e novas centralidades, se assim for definido como importante".
Essa cautela é endossada pela Agência Condepe/Fidem, órgão responsável pelo planejamento estratégico de Pernambuco, que atuará como uma ponte técnica com os municípios diretamente afetados pela obra. O diretor de governança metropolitana da Condepe/Fidem, Carlos Amorim, pontua que a nova rodovia deve catalisar transformações sustentáveis para as cidades.
"O Arco Metropolitano é uma infraestrutura que tem um potencial para produzir transformações importantes para a Região Metropolitana do Recife. E aí não estou falando só sob a ótica da mobilidade, mas também da ocupação territorial, na localização de atividades econômicas e da expansão urbana".
"O papel da agência é acompanhar esse processo com a perspectiva de planejamento metropolitano, promovendo uma articulação entre os órgãos envolvidos e os municípios para que esse desenvolvimento ocorra de forma equilibrada, integrada, sustentável", complementa.
OBRAS DO ARCO METROPOLITANO
Projetada com pavimento de concreto, faixas duplicadas de sete metros, pontes e viadutos para manter uma velocidade média de 100 km/h, a nova rodovia promete reduzir trajetos de 20 quilômetros, que hoje levam horas de engarrafamento, para apenas 20 ou 25 minutos. Para tirar o empreendimento do papel, o projeto foi fatiado, priorizando o Trecho Sul, cujas frentes de trabalho enfrentam atualmente atrasos por conta da intensidade antecipada das chuvas, o que deve estender o prazo de inauguração contratual de dois para três anos
Paralelamente aos desafios climáticos, a obra lida ainda com processos burocráticos para avançar, como a aprovação de desvios de rota pelo DNIT devido à presença de uma pedreira (na segunda etapa do trecho sul) e a negociação de licenciamentos ambientais e tratativas com o INCRA para desapropriação e remanejamento de assentamentos rurais. Além disso, o traçado futuro do Trecho Norte segue sob análise de viabilidade técnica, financeira e ecológica, ainda sem previsão de definição.