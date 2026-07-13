Caso Dallas: a mudança jurídica que 'salvou' prédios no Recife

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A crise financeira que atingiu a Construtora Dallas há alguns anos deixou um rastro de esqueletos de concreto e milhares de compradores em situação de extrema incerteza. O ponto de virada para a resolução do imbróglio foi a conversão do regime de construção das obras de incorporação imobiliária tradicional para o modelo de condomínio fechado (obra por administração). Essa transição permitiu isolar os ativos de cada empreendimento, retirando-os do bolo comum da recuperação judicial da Dallas e devolvendo aos próprios compradores o controle financeiro e físico de seu futuro lar.

O mentor intelectual e operacional dessa transição foi o advogado Felipe Rebelo, especialista na área imobiliária, em parceria com o também advogado Gustavo Matos. De acordo com Rebelo, a concepção e, principalmente, o trabalho de convencer os credores e o mercado de que essa era a única saída viável exigiram meses de negociações em assembleias.

Sob o regime de incorporação tradicional, a construtora é a única responsável financeira pelas obras, independentemente do nível de adimplência de cada adquirente. Quando a Dallas entrou em colapso e atrasou as entregas, gerou-se um ciclo vicioso: os compradores pararam de pagar por desconfiança, agravando o caixa da construtora e impedindo a conclusão dos edifícios.

Felipe Rebelo - CORTESIA

Como se deu a mudança de regime



Para quebrar essa inércia, a equipe jurídica propôs a destituição da incorporadora nos moldes da Lei nº 4.591/1964. Ao transferir a obra para o regime de condomínio, cada edifício ganhou autonomia jurídica. A Dallas deixou de ser a dona do projeto e passou a figurar apenas como uma prestadora de serviços contratada pelo condomínio de compradores, o qual passou a deter os poderes de arrecadação e cobrança.

"A mudança de regime é fundamental. Na incorporação, o incorporador é responsável por todo o custo, tendo adimplência ou inadimplência. No condomínio, não. A obra é tomada pelos condôminos, a Dallas passou a ser uma prestadora de serviços, e o próprio condomínio passou a ter legitimidade para poder cobrar", explicou Felipe Rebelo.

A grande vantagem prática desse modelo foi a capacidade de coação legal contra os inadimplentes. Em um condomínio fechado, o não pagamento das quotas de construção permite que o próprio condomínio tome medidas drásticas e ágeis que uma incorporadora em crise não conseguiria realizar.

"O condomínio funciona como o de um prédio comum: se você não pagar, pode-se entrar com execução, e se persistir, o seu imóvel vai a leilão. Isso forçou todos os condôminos — que achavam que não precisavam mais pagar as taxas antigas ou novas porque a Dallas não tinha como cobrá-los — a mudarem de postura. O conceito mudou e passamos a ter legitimidade para realizar a cobrança de fato", diz o advogado.



Com a nova dinâmica estabelecida, a cobrança, necessária para gerar o fluxo de caixa que as obras exigiam, passou a ter legitimidade.

A realização de leilões extrajudiciais das frações ideais dos inadimplentes foi o motor que efetivamente capitalizou as obras. Quando o imóvel ia a leilão, o devedor rapidamente pagava o débito para evitar a perda do bem, regularizando o caixa. Em casos extremos, investidores externos arrematavam as unidades, injetando dinheiro novo e imediato para a compra inclusive dos insumos necessários à obra.

Gustavo Matos - CORTESIA

A blindagem contra as dívidas da construtora



Além da capitalização direta, manter a Dallas como mera prestadora de serviços (em vez de bani-la sumariamente sem critério estruturado) blindou os condomínios. Como a construtora estava em Recuperação Judicial, suas pesadas dívidas trabalhistas e fiscais não podiam "respingar" e penhorar o patrimônio das obras dos condomínios. Isso garantiu que cada centavo pago pelos compradores fosse usado exclusivamente para comprar tijolos e cimento para o seu próprio prédio.

O modelo implementado na Dallas acabou se tornando um dos maiores cases de sucesso de advocacia de negócios e reestruturação imobiliária no Nordeste. Graças a essa engenharia jurídica, dos 18 condomínios afetados pela crise da Dallas, a grande maioria conseguiu ver suas obras retomadas e concluídas, enquanto outras construtoras tradicionais da época que não adotaram a mesma flexibilidade jurídica acabaram decretando falência definitiva.

O Regime de afetação contra dívidas



Para compreender como os condomínios formados após o colapso da Dallas conseguiram seguir em frente sem serem tragados pelas dívidas da antiga empresa, é fundamental analisar o impacto do patrimônio de afetação. Esse mecanismo jurídico atua como uma barreira física e legal, separando o dinheiro e os bens de um determinado prédio do restante do patrimônio da construtora. Felipe Rebelo explica que, quando a Dallas entrou em processo de recuperação judicial, o risco de que terrenos e o dinheiro das parcelas fossem penhorados por credores trabalhistas ou fiscais era imenso.

A introdução do regime de afetação, combinada com a mudança para o modelo de obra por administração, criou uma blindagem quase perfeita. Na prática, os recursos arrecadados de cada comprador passaram a entrar em uma conta corrente exclusiva daquela obra específica, gerida pelo comitê de adquirentes e auditada pela equipe jurídica.

O dinheiro pago para erguer as paredes de um edifício não podia mais ser desviado para cobrir rombos de outro canteiro ou pagar passivos antigos da Dallas. Dessa forma, mesmo que a construtora estivesse formalmente vinculada ao projeto como prestadora de serviços de engenharia, os ativos financeiros e imobiliários pertenciam única e exclusivamente ao condomínio de compradores, garantindo que cada centavo investido fosse convertido em tijolo, cimento e acabamento.

Em um primeiro momento, fora proposta uma solução de continuidade amigável baseada nos princípios do patrimônio de afetação. Nele, a Dallas seria mantida como incorporadora e construtora, mas operaria sob uma cogestão rigorosa com uma Comissão de Representantes dos adquirentes. Essa proposta exigia a abertura de uma conta bancária exclusiva movimentada em conjunto , auditoria externa das obras , aplicação do lucro de unidades não vendidas no próprio canteiro e a repactuação do saldo devedor dos clientes ; a destituição da empresa só ocorreria como penalidade caso ela descumprisse 80% do cronograma físico após seis meses do reinício. Contudo, diante da recusa unânime dos adquirentes em aderir ao parcelamento de saldo devedor por meio de aditivos, esse primeiro plano fracassou e forçou a aplicação do segundo modelo.

Constatada a incapacidade financeira e a paralisação das obras por mais de 30 dias pela Dallas , o segundo formato rompia definitivamente os laços com a empresa através da convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária para deliberar a destituição imediata da construtora. O plano definitivo determinou a criação de um Condomínio de Obra autônomo, autorizando o síndico a assumir a posse do prédio (por via amigável ou judicial), congelar a alienação das unidades remanescentes da construtora, forçar a Dallas a pagar taxas como mera condômina, sob pena de leilão de seus bens, e negociar com novas construtoras para a conclusão do edifício.