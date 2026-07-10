Custo da construção civil em Pernambuco atinge maior patamar em um ano

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Enquanto em maio o indicador apontava uma evolução tímida de 0,23%, em junho a taxa mensal saltou para 2,98%, consolidando o avanço recente

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O custo médio da construção civil em Pernambuco registrou uma forte aceleração no mês de junho de 2026, impulsionado por uma alta mensal expressiva que levou o setor ao seu patamar mais elevado dos últimos doze meses. De acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (10) pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), coordenado pelo IBGE, o valor médio por metro quadrado no estado alcançou R$ 1.778,03.

O montante representa um acréscimo nominal de R$ 51,52 em comparação a maio, quando o custo fixava-se em R$ 1.726,51. A variação percentual do período chama a atenção pelo ritmo de crescimento. Enquanto em maio o indicador apontava uma evolução tímida de 0,23%, em junho a taxa mensal saltou para 2,98%, consolidando o ápice da série recente.

O movimento contrasta drasticamente com o comportamento verificado no final do ano anterior, quando os meses de outubro e novembro de 2025 anotaram a menor variação da série, de apenas 0,02%. A diferença entre o ponto mais baixo e o mais alto de variação mensal ficou em 2,96 pontos percentuais.

O impacto desse reajuste recente reflete-se diretamente nos indicadores de prazos mais longos. A variação acumulada no primeiro semestre do ano atingiu 5,75% em junho, demonstrando uma expansão significativa frente aos 2,69% apurados até o mês anterior.

No início do ano, em janeiro, o acumulado era de 1,34%. Já na análise retrospectiva dos últimos doze meses, o índice de Pernambuco avançou para 6,69% em junho, revertendo a desaceleração de maio, que havia registrado 3,62%. O teto do acumulado em doze meses continua sendo o mês de fevereiro de 2026, período em que o índice marcou 6,71%.

Historicamente, o valor de R$ 1.778,03 por metro quadrado estabelece uma nova marca para o setor imobiliário pernambucano, superando com larga margem o piso da série registrado em julho de 2025, quando o metro quadrado custava R$ 1.669,89. Em menos de um ano, construir no estado ficou R$ 108,14 mais caro por unidade de medida.