Grupo Manhattan projeta R$ 4 bilhões em Land Banking para expansão no Nordeste

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A expectativa do grupo é que os ativos adquiridos deem suporte a novos lançamentos que contribuam diretamente para o desenvolvimento urbano

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Focado em uma estratégia de crescimento sustentável e de longo prazo, o Grupo Manhattan anunciou a projeção de R$ 4 bilhões em land banking. Com o montante, a companhia consolida uma das principais reservas de terrenos para futuros empreendimentos no Nordeste, distribuindo seus ativos entre os estados do Ceará e do Piauí, com destaque para áreas localizadas em Teresina.

De acordo com a diretoria do Grupo Manhattan, a formação deste banco de terrenos reflete o compromisso com a expansão planejada e com o mapeamento de regiões de forte crescimento econômico e turístico. Com 23 anos de atuação no mercado de alto padrão, a companhia possui um portfólio que engloba os segmentos residencial, corporativo e hoteleiro, incluindo projetos conhecidos como New York Residence, Manhattan Beach Riviera, Beverly Hills Residence, Sun City Rota das Emoções e Manhattan River Center.

Pedro Felipe Borges Neto, presidente do Grupo Manhattan, destaca que a iniciativa representa uma visão de futuro essencial para os próximos ciclos de mercado. Segundo o executivo, mais do que a simples aquisição de propriedades, a estratégia estrutura as bases para projetos que acompanhem as transformações do setor e as novas demandas dos consumidores, proporcionando segurança e previsibilidade financeira à companhia.

A expectativa do grupo é que os ativos adquiridos deem suporte a novos lançamentos que contribuam diretamente para o desenvolvimento urbano e econômico das cidades atendidas, acompanhando o movimento de descentralização e valorização de pólos de moradia, negócios e turismo no Nordeste.