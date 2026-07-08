Grupo Manhattan projeta R$ 4 bilhões em Land Banking para expansão no Nordeste
A expectativa do grupo é que os ativos adquiridos deem suporte a novos lançamentos que contribuam diretamente para o desenvolvimento urbano
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Focado em uma estratégia de crescimento sustentável e de longo prazo, o Grupo Manhattan anunciou a projeção de R$ 4 bilhões em land banking. Com o montante, a companhia consolida uma das principais reservas de terrenos para futuros empreendimentos no Nordeste, distribuindo seus ativos entre os estados do Ceará e do Piauí, com destaque para áreas localizadas em Teresina.
De acordo com a diretoria do Grupo Manhattan, a formação deste banco de terrenos reflete o compromisso com a expansão planejada e com o mapeamento de regiões de forte crescimento econômico e turístico. Com 23 anos de atuação no mercado de alto padrão, a companhia possui um portfólio que engloba os segmentos residencial, corporativo e hoteleiro, incluindo projetos conhecidos como New York Residence, Manhattan Beach Riviera, Beverly Hills Residence, Sun City Rota das Emoções e Manhattan River Center.
Pedro Felipe Borges Neto, presidente do Grupo Manhattan, destaca que a iniciativa representa uma visão de futuro essencial para os próximos ciclos de mercado. Segundo o executivo, mais do que a simples aquisição de propriedades, a estratégia estrutura as bases para projetos que acompanhem as transformações do setor e as novas demandas dos consumidores, proporcionando segurança e previsibilidade financeira à companhia.
A expectativa do grupo é que os ativos adquiridos deem suporte a novos lançamentos que contribuam diretamente para o desenvolvimento urbano e econômico das cidades atendidas, acompanhando o movimento de descentralização e valorização de pólos de moradia, negócios e turismo no Nordeste.