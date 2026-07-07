Piedade retoma desenvolvimento e ganha home resort de alto luxo à beira-mar

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O Beiramar Piedade Prince, da Pernambuco Construtora, será o primeiro home resort de alto padrão erguido à beira-mar na localidade de Jaboatão

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A orla do bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, atravessa um momento de retomada de investimentos e valorização imobiliária. Impulsionada pelas obras de requalificação urbana, a região volta a protagonizar entre os vetores de desenvolvimento do litoral pernambucano. Num cenário marcado pela escassez de novos produtos de frente para o mar, Piedade terá um home resort de altíssimo padrão, para quem busca viver na praia com a comodidade da cidade.

O Beiramar Piedade Prince, da Pernambuco Construtora, será o primeiro home resort de alto padrão erguido à beira-mar na localidade, com acesso pela Avenida Bernardo Vieira de Melo. A iniciativa preenche uma lacuna histórica em Piedade, cujos edifícios em sua grande maioria foram construídos há décadas, com plantas amplas, mas sem a infraestrutura de conveniência exigida pelas famílias modernas.

Agora, o foco se volta para moradores fixos, como empresários e profissionais liberais, que desejam viver de forma definitiva de frente para o oceano, desfrutando de serviços, colégios e comércios a poucos minutos de distância, além de contar com fácil acesso ao Aeroporto Internacional do Recife.

Composto por duas torres de 33 andares (Torre A e Torre B), o complexo garante privacidade aos moradores com apenas três apartamentos por andar, além de uma circulação vertical com três elevadores por torre e a sofisticação de um hall social com pé-direito duplo.

Para atender às diferentes necessidades das famílias de alto padrão, foram desenhadas duas tipologias principais de plantas. A Torre A oferece apartamentos de 116 m² a 117 m² com três suítes e duas vagas de garagem. Já a Torre B conta com unidades funcionais de 97 m² a 98 m² com três quartos, sendo uma suíte, e também duas vagas de garagem. O grande diferencial de todas as unidades é o acabamento premium e uma varanda com vista definitiva e panorâmica para o mar.

Para se alinhar às principais tendências globais de moradia, o Beiramar Piedade Prince foi concebido como um ecossistema residencial focado em bem-estar, praticidade e qualidade de vida, distribuído em um terreno de mais de 2.800 m² dedicado inteiramente ao lazer e serviços integrados. Pensado para que o morador encontre tudo o que precisa sem precisar se deslocar, o complexo oferece atrativos que vão desde um exclusivo beach club e quadra de beach tênis à beira-mar até jardim sensorial integrado ao salão de festas, pet place com pet wash, brinquedoteca, playground e salas de jogos.

A infraestrutura traz vagas para carregamento de carros elétricos e uma área de box delivery para o recebimento seguro de encomendas.

O autocuidado e as novas dinâmicas sociais também ganham espaço com academias totalmente equipadas, um redário, mini campo gramado, futmesa, piscina com deck e um terraço panorâmico (rooftop) na cobertura de onde se pode contemplar o horizonte litorâneo.

Coworking voltado para o trabalho remoto e um Mini Market, mercado de conveniência autônomo em funcionamento dentro do próprio condomínio, também integram o empreendimento.

A diretora comercial e de marketing da Pernambuco Construtora, Mariana Wanderley, destaca que o projeto reflete os novos hábitos de consumo que valorizam a permanência e a experiência dentro do próprio condomínio. “A chegada de um home resort representa justamente essa mudança de padrão do mercado, trazendo um conceito mais contemporâneo de moradia, alinhado ao que o público de alto padrão busca hoje: lazer integrado, bem-estar e uma rotina conectada ao lifestyle urbano sem abrir mão da vista e da proximidade com o mar”, afirma a executiva.