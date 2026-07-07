Moura Dubeux atinge R$ 1 bilhão em lançamentos e vendas no segundo trimestre de 2026

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No consolidado do trimestre, a empresa colocou no mercado seis novos projetos, que somaram um Valor Geral de Vendas bruto de R$ 1,039 bilhão

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A Moura Dubeux Engenharia S.A. divulgou a sua prévia de seus resultados operacionais preliminares referentes ao segundo trimestre de 2026 (2T26). O período foi marcado por uma forte atividade comercial e operacional, com a companhia alcançando a expressiva marca de R$ 1,012 bilhão em Valor Geral de Vendas (VGV) líquido lançado e R$ 1,015 bilhão em vendas e adesões líquidas.

No consolidado do trimestre, a empresa colocou no mercado seis novos projetos, que somaram um VGV bruto de R$ 1,039 bilhão. No acumulado do primeiro semestre do ano, os lançamentos da Moura Dubeux já atingem R$ 2,321 bilhões em VGV líquido, o que representa um crescimento de 2,5% na comparação com a primeira metade do ano anterior. O índice de Vendas Sobre Oferta (VSO) líquido nos últimos doze meses fixou-se em 51,1%, demonstrando a consistência da demanda pelos produtos.

Em termos financeiros, a incorporadora registrou uma geração de caixa de R$ 28,2 milhões no trimestre. O período também antecede o pagamento programado da terceira e quarta parcelas de dividendos, no montante de R$ 100 milhões (equivalente a R$ 1,18 por ação), previsto para o dia 14 de julho de 2026. A companhia também encerrou o trimestre com um banco de terrenos (landbank) composto por 60 áreas, que somam um potencial de VGV bruto estimado em R$ 11,8 bilhões.

Abaixo, confira o desempenho detalhado e os principais destaques das operações da Moura Dubeux em cada um dos estados de atuação no Nordeste durante o segundo trimestre de 2026:

Bahia

O mercado baiano consolidou-se como o principal motor do desempenho da Moura Dubeux no trimestre, concentrando a maior fatia tanto dos lançamentos quanto das vendas da companhia. No estado, as vendas brutas contratadas atingiram R$ 499,511 milhões, representando 45,9% do bolo total da incorporadora. O dinamismo da praça foi impulsionado por importantes lançamentos na capital, Salvador. Entre eles, destacou-se o projeto Salvador 220, da linha Beach Class, que registrou um expressivo sucesso comercial imediato ao atingir 63% de suas unidades vendidas logo no período de lançamento, somando um VGV bruto de R$ 415 milhões. Outro destaque soteropolitano foi o Cyano, empreendimento voltado ao segmento de alto padrão que alcançou 90% de comercialização, com VGV bruto de R$ 186 milhões. Além disso, a companhia realizou a entrega do residencial de alto padrão Mirat Martins de Sá, operado sob o regime de condomínio e com 85% de suas unidades vendidas.

Ceará

O Ceará manteve uma posição de forte relevância na estratégia regional da empresa, respondendo por 22,1% do VGV bruto vendido pela companhia no trimestre, com vendas que somaram R$ 240,793 milhões. Em termos de novos produtos, o mercado cearense recebeu o Beach Class Macedos, em Fortaleza, que agregou R$ 194 milhões em VGV líquido e registrou 59% de vendas efetuadas até o encerramento de junho. Focando no segmento de incorporação voltado à média-baixa renda, a empresa lançou o Única Benfica, com VGV líquido de R$ 47 milhões para a fatia correspondente à Moura Dubeux. Na frente de entregas, o estado celebrou a conclusão do Miraflor, projeto da linha Mood (médio padrão), que foi entregue aos clientes com 99% de suas unidades comercializadas e VGV bruto de R$ 125 milhões.

Pernambuco

Sede da Moura Dubeux, o mercado de Pernambuco respondeu por 14,4% das vendas brutas da companhia no segundo trimestre de 2026, totalizando R$ 156,877 milhões em VGV comercializado. Embora o estado não tenha registrado novos lançamentos de grande porte neste trimestre específico, a operação local continua sustentada pelo andamento de projetos em construção, com destaque para a linha de médio padrão, como o Mood Aurora, localizado no Recife, que segue evoluindo fisicamente e já conta com 37% de suas unidades vendidas.

Paraíba

As operações na Paraíba registraram vendas brutas de R$ 27,889 milhões no trimestre, o que correspondeu a 2,6% do resultado consolidado da empresa. O grande vetor de novidade no estado foi o lançamento do Beach Class João Pessoa, empreendimento sob o regime de condomínio que representou um VGV líquido de R$ 107 milhões para a fatia da companhia. O projeto iniciou sua trajetória no mercado com 14% de suas unidades negociadas no período de estreia.

Alagoas

O estado de Alagoas apresentou um desempenho comercial consistente no período, somando R$ 116,215 milhões em vendas brutas, o que equivale a 10,7% do VGV total da companhia no trimestre. O mercado alagoano tem se sustentado pela forte aceitação dos projetos em andamento na capital, Maceió, a exemplo do Mood Murilópolis e do recém-lançado Mood Jacarecica, que registram patamares elevados de comercialização, com 68% e 66% das unidades vendidas, respectivamente.

Rio Grande do Norte

No Rio Grande do Norte, o destaque do trimestre ficou por conta do lançamento do residencial Única Veredas, situado em Natal. Voltado ao segmento de incorporação, o projeto possui um VGV líquido proporcional para a companhia de R$ 63 milhões e estreou com 11% de suas unidades comercializadas. No âmbito geral do estado, as vendas brutas somaram R$ 31,361 milhões no trimestre, representando 2,9% do volume geral da Moura Dubeux.

Sergipe

Com uma atuação focada na consolidação de seus projetos em andamento, Sergipe registrou R$ 15,220 milhões em vendas brutas no segundo trimestre de 2026, detendo uma fatia de 1,4% do volume total da incorporadora. A principal operação no estado concentra-se em Aracaju com o projeto Mood Farol, que segue em ritmo estável de obras e já alcançou a marca de 43% de suas unidades residenciais vendidas.