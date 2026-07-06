Vila Galé assume ex-Sheraton do Paiva e reabre hotel de luxo em Pernambuco
Operação volta como um Resort Hotel e reforça retomada de investimentos no bairro planejado no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife
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O grupo português Vila Galé está colocando fim a um hiato de seis anos de portas fechadas de um dos empreendimentos mais luxuosos do litoral pernambucano. O antigo Hotel Sheraton da Reserva do Paiva, bairro planejado do município do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, será reaberto como Vila Galé Reserva do Paiva Lifestyle Resort Hotel, Convention, SPA & Beach Club em 15 de outubro de 2026. O valor da negociação não foi revelado.
O ativo, que no passado pertenceu à desenvolvedora imobiliária portuguesa Promovalor e esteve envolto em complexas negociações financeiras no mercado internacional, foi finalmente arrematado. Com o movimento, a Vila Galé consolida sua estratégia de crescimento no Nordeste brasileiro, apostando no potencial turístico e de eventos da região.
Após as obras de revitalização e modernização, o empreendimento contará com 298 apartamentos e suítes, além de infraestrutura voltada ao lazer, ao bem-estar e ao turismo de negócios.
O empreendimento será equipado com três piscinas, sendo uma coberta no spa, parque aquático, jacuzzi, novo paisagismo e quatro restaurantes: Inevitável, Cervejaria Portuguesa, Massa Fina e Beach Club Vila Galé.
Lançado no final de 2011 e inaugurado oficialmente em junho de 2014, o então Sheraton Reserva do Paiva Hotel and Convention Center nasceu como fruto de uma parceria entre a Promovalor, a Odebrecht Realizações Imobiliárias e a Starwood Hotels (proprietária da marca Sheraton), erguido sobre um terreno do tradicional Grupo Brennand. O projeto demandou investimentos expressivos, sendo avaliado na época em cerca de 200 milhões de euros.
Com uma estrutura de oito andares e quase nove mil metros quadrados de área construída, o complexo foi desenhado para ditar os novos rumos do turismo de luxo local. Seus 298 quartos abrigavam uma das maiores suítes presidenciais do país, além do exclusivo lounge de serviços diferenciados. O hotel também se destacava pelo Shine Spa, por uma gastronomia assinada por chefs internacionais de renome e por um sofisticado Beach Club à beira-mar, conectado à estrutura principal por um sistema próprio de transporte para os hóspedes.
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Além do turismo de lazer, o empreendimento buscava fincar bandeira como um polo de turismo de negócios de padrão global, mas foi abatido pelo impacto da pandemia, baixa ocupação desde a sua abertura, e imbróglios operacionais do grupo português. A rede Sheraton, à época, rescindiu o contrato de gerenciamento, resultando no fechamento do resort.
Desde 2020, o prédio na Reserva do Paiva permaneceu desocupado. Embora o mercado ventilasse periodicamente o interesse de grandes operadoras internacionais, entraves jurídicos e financeiros em solo europeu historicamente freavam os avanços para uma reabertura.
OPERAÇÕES DA VILA GALÉ
Atualmente, a Vila Galé opera 13 hotéis no País e mantém um plano de expansão que contempla cerca de 1.200 novos leitos em desenvolvimento. Entre os projetos previstos está o empreendimento em Pernambuco, além de Alagoas, Maranhão, Minas Gerais, Santa Catarina e Paraíba e outros ativos ainda em planejamento.
No Estado, a empresa, além do hotel na Reserva do Paiva, o Vila Galé já mantém outro hotel no Cabo de Santo Agostinho, que também recebe obras de requalificação, com ampliação da oferta de quartos e novos espaços.